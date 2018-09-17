Беларусь сразится со Словакией за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса

Мужская сборная Беларуси по теннису после поражения от России сразится с командой Словакии за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Как отмечает пресс-служба БТФ со ссылкой на официальный сайт Словацкой теннисной ассоциации, матч 2-го раунда плей-офф I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса (Davis Cup by BNP Paribas) между сборными Словакии и Беларуси пройдет 26−27 октября 2018 года на территории Национального теннисного центра NTC Aegon Arena в Братиславе.



Фото: tennis.by

История встреч Беларуси и Словакии насчитывает 1 матч, который состоялся в сентябре 2010 года на кортах Дворца тенниса в Минске. На аналогичной стадии в борьбе за сохранение прописки в I группе Евро-Африканской зоны белорусская команда уступила словацким теннисистам со счетом 1:4. За сборную Беларуси в том матче выступали Владимир Игнатик, Максим Мирный, Сергей Бетов и Андрей Василевский под началом капитана команды Александра Швеца. Со стороны соперников цвета национального флага защищали Лукаш Лацко, Мартин Клижан, Филип Полашек и Михал Мертиняк, а капитаном команды выступал Милослав Мечирж. Единственное очко в копилку сборной Беларуси принес Владимир Игнатик, обыгравший в первый игровой день Мартина Клижана со счетом 7:6 (9:7), 6:2, 6:2. Проиграв ту матчевую встречу, белорусы опустились в дивизион рангом ниже и начинали следующий сезон со II группы Евро-Африканской зоны.

Сборная Словакии впервые приняла участие в Кубке Дэвиса в 1994 году, через год после распада Чехословакии. Лучшим достижением является выход в финал в розыгрыше 2005 года, когда словаки на домашней арене в упорном поединке уступили сборной Хорватии со счетом 2:3. В предыдущий раз словаки принимали участие в поединках Мировой группы в 2006 году, а начиная с сезона-2007 вынуждены выступать на групповой стадии Евро-Африканской зоны.

В апреле этого года, являясь сеяной, сборная Словакии начинала розыгрыш Кубка Дэвиса сразу со II раунда I группы Евро-Африканской зоны, где уступила команде Боснии и Герцеговины со счетом 2:3. Проигрыш в том матче не позволил словацким теннисистам пробиться в плей-офф Мировой группы. В данный момент Словакия занимает 35-е место в мировом рейтинге национальных сборных.

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим результатом является выход в полуфинал в сезоне-2004, на пути к которому были обыграны Россия (3:2) и Аргентина (5:0), но на выезде белорусы уступили титулованной сборной США в с Энди Роддиком Мэрди Фишем и братьями Бобом и Майком Брайанами — 0:4.

Мировую группу Беларусь покинула в 2006 году, с тех пор состязаясь на групповой стадии Евро-Африканской зоны.

В первом матче этого сезона белорусская дружина на выезде проиграла сборной Австрии со счетом 0:5, а затем в сентябре также на выезде в упорном поединке уступила команде России — 2:3. В рейтинге Кубка Дэвиса Беларусь занимает 32-е место среди 132 команд.

Проигравший в этом поединке опустится дивизионом ниже и начнет следующий сезон со II группы Евро-Африканской зоны. Победитель же, согласно новому формату розыгрыша Кубка Дэвиса, автоматически обеспечит себе место в числе 24-х сильнейших сборных планеты, которые 1−2 февраля 2019 года в стандартном формате матчей «дома / на выезде» сыграют в квалификационном раунде новой Мировой группы. Его жеребьевка состоится 26 сентября в офисе ITF в Лондоне в 17.00. На ней победитель матча Словакия — Беларусь узнает своего соперника в розыгрыше Кубка Дэвиса-2019.