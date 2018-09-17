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В США не питают иллюзий по поводу мер России для предотвращения второй очереди санкций по "делу Скрипалей"

18.09.2018 19:43 — Разное | Интерфакс  
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Россия не примет меры, необходимые для того, чтобы избежать второго раунда санкций США, связанных с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, говорится в показаниях замгоссекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон для комитета Сената США по иностранным делам.

"Как вам известно, мы ввели первый раунд санкций против России в соответствии с Законом о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. Спустя 15 дней после уведомления Конгресса эти санкции вступили в силу 22 августа", - говорится в письменных показаниях А.Томпсон, опубликованных на сайте Сената во вторник.

"Мы ясно дали понять Москве, что продолжим исполнять наш мандат в рамках этого закона, и что она должна сделать шаги для раскрытия своей деятельности, связанной с химоружием. Однако мы не питаем иллюзий, по поводу того, примет ли Россия необходимые шаги для отмены этих санкций", - отмечается в них.

В своих показаниях А.Томпсон ссылается на доклады, подготовленные экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которые подтверждают выводы Британии относительно нервно-паралитического вещества, применявшегося при нападении в Солсбери. Замгоссекретаря США называет "очевидным дестабилизирующий характер поведения России в том, что касается вопросов химического оружия".

"Вместо того, чтобы принять ответственность за свои действия и поменять свое причиняющее вред поведение, Россия только отрицает и выдвигает контробвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности", - подчеркивается в ее показаниях.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Первый раунд американских санкций вступил в силу в конце августа. Второй раунд ожидается к ноябрю.

 
 
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Россия не примет меры, необходимые для того, чтобы избежать второго раунда санкций США, связанных с нападением на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию...
 
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