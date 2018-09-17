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Арина Соболенко показала своего бойфренда
Арина Соболенко встречается с хоккеистом Матвеем Божко, выступающий за оршанский "Локомотив". Это стало известно после того, как знаменитая белорусская теннисистка опубликовала на своей странице в Instagram романтические фотографии со своим возлюбленным.
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Арина Соболенко встречается с хоккеистом Матвеем Божко, выступающий за оршанский "Локомотив". Это стало известно после того, как знаменитая белорусская...
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