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Глава службы внутренней разведки ФРГ Маасен оставляет свой пост из-за скандала - правительство

18.09.2018 19:20 — Разное | Интерфакс  
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Глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен оставляет пост и будет переведен на другое место работы, говорится в заявлении правительства Германии.

"Федеральная служба защиты конституции получит нового руководителя. Господин Маасен в будущем займет место статс-секретаря в МВД. Министр внутренних дел Хорст Зеехофер ценит его компетентность в вопросах общественной безопасности, в то же время господин Маасен в министерстве не будет заниматься надзором за Федеральной службой защиты конституции", - сказано в сообщении пресс-службы правительства, поступившем в "Интерфакс".

Сообщается, что такое решение было принято лидерами коалиционного правительства на заседании под руководством канцлера Ангелы Меркель.

Х-Г.Маасен ранее стал объектом критики, поскольку усомнился в подлинности видеозаписей из Хемница, на которых были запечатлены уличные преследования людей с внешностью мигрантов. А.Меркель считает, что он не должен был делать подобных заявлений и таким образом "вмешиваться в политику".

В Хемнице на востоке ФРГ 26 августа был убит 35-летний столяр Даниэль Хиллиг. После сообщения о том, что подозреваемые являются мигрантами, в интернете были распространены видеозаписи того, как людей южной внешности преследуют агрессивно настроенные граждане.

По городу прокатились волнения, в уличных акциях принимали участие правые группировки и отдельные граждане, недовольные миграционной политикой властей, а также левые организации. Кроме того, в Хемнице проходили акции протеста и митинги против ксенофобии и ненависти к мигрантам. В ходе уличных акций были беспорядки и стычки с журналистами.

Ситуация получила большой общественный резонанс.

 
 
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Глава Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен оставляет пост и будет переведен на другое место работы, говорится в заявлении правительства...
 
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