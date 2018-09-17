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Россельхознадзор и Минсельхозпрод проведут совещание по поставкам молока 19-20 сентября
Минсельхозпрод и Россельхознадзор проведут в Смоленске совещание по поставкам молока 19-20 сентября, сообщили ИА "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Россельхознадзор проведут совещание по поставкам молока 19-20 сентября в Смоленске", - отметили в Минсельхозпроде.
Там уточнили, что во время встречи стороны обсудят вопросы реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции в 2018 году.
"Кроме того, планируем обсудить вопросы интеграции белорусской информационной системы "AITS-прослеживаемость" с российской информационной системой "Меркурий", обмена электронными ветеринарными сопроводительными документами", - сообщили в министерстве.
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Минсельхозпрод и Россельхознадзор проведут в Смоленске совещание по поставкам молока 19-20 сентября, сообщили ИА "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Министерства...
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