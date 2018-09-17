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Суд признал законной блокировку Роскомнадзором IP-адресов, предоставляющих доступ к Telegram

18.09.2018 18:20 — Разное | Интерфакс  
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Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск компании-владельца прокси-сервиса для мессенджера Telegram TgVPN о признании незаконными действий Роскомнадзора, который заблокировал ряд доменных и сетевых имен, используемых ресурсом, сообщил "Интерфаксу" юрист организации "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян.

"Судебный процесс прошёл с грубыми нарушениями Арбитражного процессуального кодекса. Все заседание свелось к тому, что суд выслушал специалистов высокочастотного центра, которых привлек РКН и, минуя стадию прений сторон, удалился в совещательную комнату, а через десять минут уже огласил решение об отказе в удовлетворении наших требований", - сказал юрист.

Он отметил, что в ближайшее время на сегодняшнее решение будет подана апелляционная жалоба.

В иске заявитель просил признать незаконными действия Роскомнадзора по включению доменов и IP-адресов в Единый реестр (запрещенных сайтов) и обязать регулятор исключить указанные адреса из реестра.

Как отмечалось в иске, по мнению заявителя, "принятие Роскомнадзором решения о включении указанных ресурсов, принадлежащих заявителю в Единый реестр, привело к нарушениям в работе ресурсов, в том числе и недоступности сервиса пользователями из РФ".

В заявлении отмечается, что на ресурсах отсутствует информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность различных террористических организаций и незаконных формирований, "как это указано в уведомлениях Роскомнадзора об ограничении доступа к информационным ресурсам".

"Вместе с тем следует отметить, что на всех вышеуказанных ресурсах, кроме tgvpn.com, отсутствовала вообще какая-нибудь информация, так как эти ресурсы осуществляют лишь техническую функцию и не отвечают на веб-запросы пользователей", - сказано в иске.

Истцы убеждены, что действия Роскомнадзора нарушили целый ряд их прав, в том числе предусмотренные Конституций РФ право на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации любым законным способом, а также право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности.

Владелец TgVPN - "Private Networks, LP", зарегистрированное в Эдинбурге.

Весной 2018 года Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с заявлением о немедленной блокировке Telegram на территории России из-за неисполнения сервисом требований ФСБ, которое было удовлетворено 13 апреля. Это решение позднее также было оставлено судом апелляционной инстанции без изменений.

Получив решение суда, Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса, которые задействовал Telegram. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов, использовавшие заблокированные адреса, начали сталкиваться с трудностями при доступе к сервисам и сайтам.

Тем не менее Telegram, хоть и с некоторыми перебоями, продолжает работать в России. Полной блокировки мессенджера Telegram на сегодняшний день добиться невозможно, признал в конце августа заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

 
 
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Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил иск компании-владельца прокси-сервиса для мессенджера Telegram TgVPN о признании незаконными действий Роскомнадзора, который...
 
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