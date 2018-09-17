Польские пограничники дали беларусу документ на подпись на мове

Виталий Зыблюк на своей странице в Facebook рассказал о том, как в польском лесу неподалеку от Беларуси пограничники дали ему на подпись бумагу на беларуском язык. В ней говорится о правилах контроля законности нахождения иностранца в Польше. Все прошло хорошо, но Виталия удивила сам факт, что бумага была на беларуском. Он в шутку назвал это «гвалтоўная беларусізацыя».

В километрах 15-и от границы к мужчине подошли две пограничницы, остановили и начали долгую проверку. «У іх жа цяпер страйк, таму робяць усё павольна, па правілах: правяраюць пашпарты, падлічваюць дні, праведзеныя ў Шэнгене за апошнія паўгода, некаму нешта паведамляюць у рацыю, гартаюць туды-сюды страхоўку, дакументы на машыну», – рассказывает Виталий. А минут через 30 ему приносят на подпись бумагу «Растлумачэнне аб правілах і парадку ажыццяўлення кантролю легальнасці знаходжання іншаземцаў на тэрыторыі Рэспубліка Польшча».

«Гвалтоўная беларусізацыя ад польскіх памежнікаў! Нават настрой паднялі: яшчэ мова наша не згінэла!» – прокомментировал это беларус.