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Ставка на отечественное: Лукашенко показали первую белорусскую скрипку и лыжи

18.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил специализированную выставку. На ней были представлены зимняя спецтехника, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. Что больше всего впечатлило главу государства, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Эту льдозаливочную машину и ратраки для уплотнения лыжных трасс собрали на базе белорусского трактора. Профессиональные спортсмены уже в предстоящем сезоне дадут им оценку. А сегодня новинки производства оценил президент.

«В том году вы обеспечиваете весь объем, который нужен для биатлонистов, лыжников из того что есть. А в будущем году эта техника должна быть исключительно белорусская», – сказал он.

Александр Лукашенко сам не равнодушен к зимним видам спорта, знает все тонкости. Лыжи должны быть скоростными, а обувь удобная и эргономичная, крепления надежные. Важно чтобы и цена белорусского спортинвентаря была на порядок ниже зарубежного.

Отечественный инвентарь уже используют в некоторых детско-юношеских спортшколах. Но президент уверен – надо усовершенствовать образцы, чтобы в будущем их могли использовать в большом спорте.

«Летом это все должно быть на потоке. К следующему сезону, чтобы мы уже пользовались везде, в спортивных школах в том числе. Надо создать программу, сориентироваться, сколько надо, кому надо, и пусть закупают. Где-то мы будем помогать», – отметил Лукашенко.

Спорт и музыка – это те сферы, которые помогают воспитывать и всесторонне развивать детей. Президенту представили первую белорусскую скрипку ручной работы. Ее сделал декан белорусского государственного университета культуры и искусства Александр Сурба за полтора месяца. Использовал клен, ель, красное дерево.
Домры и балалайки, цимбалы и гитары, пианино и баян. Производство многих инструментов в стране восстановили. С белорусским баяном можно пойти и на занятия в консерваторию, и на большую сцену выйти.

Для музыкальных школ и училищ необходимы тысячи инструментов. К первому октября президенту представят список необходимого. Александр Лукашенко пообещал, что деньги на это будут.

«Это все для детей. Чувствую, настал такой период, если мы его прошлепаем, мы никогда не догоним. Потому что я считаю, нет такого народа, как белорусы, который может в музыкальном искусстве быть на таком уровне», – отметил глава Беларуси.

Таланты нужно поддерживать. Александр Лукашенко уверен, что необходимо сохранить школы мастеров, которые и создают уникальные музыкальные инструменты.

Отметим, что глава Беларуси поручил уже в следующем году обновить парк музыкальных инструментов в белорусских учебных заведениях на 90%.



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Президент Беларуси посетил специализированную выставку, где были представлены зимняя спецтехника, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты.
 
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