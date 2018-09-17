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Новости экономики за 18.09.2018

18.09.2018 20:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.  Растет ли благосостояние белорусов, почему клиенты банков не должны быть «крепостными», сколько стоит элитная недвижимость по всему миру и кто купил квартиру в Минске за 1 миллион 300 тысяч долларов, подробнее в экономическом обзоре СТВ.

В Минске продали квартиру за 1 миллион 300 тысяч долларов

Новости экономики за 18.09.2018

Благосостояние белорусов выросло почти на 8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения – один из главных экономических показателей, по которым определяется это самое благосостояние.

Это деньги после вычета налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс цен на товары и услуги. При этом реальные зарплаты, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, за полгода выросли почти на 13%. В то же время ежедневные траты в плюсе по сравнению с прошлым годом на 1 рубль 30 копеек. 12 с половиной рублей ежедневный средний чек. Чуть больше белорусы стали оставлять в заведениях общественного питания.

ОБОСНУЙТЕ!

Новости экономики за 18.09.2018

19 сентября истекает срок, когда коммерческие банки страны обязаны ответить на запрос Министерства антимонопольного регулирования и торговли. В нем ведомство просит обосновать условия кредитных договоров о заключении сделок с другими банками.

К примеру, я беру кредит в одном банке, а счет хочу открыть в другом. Так вот по условиям кредитных договоров некоторых банков, мой кредитодатель должен дать согласие на открытие счета в другом месте. Если выдача кредита в одном банке означает фактический запрет на использование услуг в другом, то такие нормы наверняка придется корректировать. Если нет, то со стороны МАРТ к финучреждению претензий, скорее всего, не будет.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ БРЕНД

Новости экономики за 18.09.2018

В ЕАЭС планируют создать евразийский ювелирный бренд. Он будет ориентирован на экспорт. Зарегистрированный товарный знак займется продвижением совместной продукции в третьи страны. Проект поможет определить специализацию стран для объединения усилий в отрасли. Организация торговой инфраструктуры и применение цифровых технологий снизят издержки производителей из стран ЕАЭС и устранят барьеры при выходе на экспортные рынки.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Растет ли благосостояние белорусов, почему клиенты банков не должны быть «крепостными», сколько стоит элитная недвижимость по всему миру и кто...
 
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В Минске продали квартиру за 1 миллион 300 тысяч долларов
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