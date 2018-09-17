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Российские правоохранители будут задействованы на II Европейских играх и ЧМ по хоккею
Новости Беларуси. Об обеспечении безопасности на международных спортивных соревнованиях говорили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе на Двине прошло заседание Объединенной коллегии МВД Союзного государства. Наши силовые ведомства тесно взаимодействуют с коллегами из органов внутренних дел России.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Не менее важным стал вопрос взаимодействия в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Сотрудничество здесь должно быть углублено. Сегодня между территориальными подразделениями ГАИ и ГИБДД приграничных территорий постоянно проводятся мероприятия по розыску угнанного транспорта, а также задержанию лиц, причастных к его хищению. Стороны регулярно обмениваются запросами и делятся информацией.
Владимир Колокольцев, министр внутренних дел России:
Очередное заседание коллегии состоится уже в 2019 году. На повестку вынесут вопрос взаимодействия силовых органов по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства.
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Новости Беларуси. Об обеспечении безопасности на международных спортивных соревнованиях говорили в Новополоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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