«Незыгарь»: 21 сентября Лукашенко сообщит Путину имя своего преемника

«21 сентября Лукашенко ждут в Сочи. Запланирована встреча Лукашенко и президента [Владимира Путина] с участием премьер-министров и вице-премьеров двух стран.





Как говорят, Лукашенко дали время подумать и он должен будет сообщить президенту [Путину] имя своего преемника. Дальнейшее его пребывание как и продолжение семейной династии отвергли», — отмечает «Незыгарь».





Уже несколько месяцев телеграмм-канал «Незыгарь», который имеет 175 тысяч подписчиков, ведет информационную атаку как на белорусские власти, так и на независимое общество. Если первые «сливы» еще казались правдоподобными, то все последующие относятся скорее к жанра «фэнтези».









пишет НН. Именно «Незыгарь» информировал подписчиков и про «инсульт» Лукашенко, и о том, что Румас намерен полностью искоренить русский язык в работе правительства. Читая такие «инсайды», только и хочется, что покрутить пальцем у виска,НН.



