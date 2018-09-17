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«Незыгарь»: 21 сентября Лукашенко сообщит Путину имя своего преемника

18.09.2018 20:06 — Разное | Партизан  
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Анонимный российский телеграмм-канал «Незыгарь» порадовал новым «замечательным инсайдом» по белорусской проблематике.

«Незыгарь»: 21 сентября Лукашенко сообщит Путину имя своего преемника
«21 сентября Лукашенко ждут в Сочи. Запланирована встреча Лукашенко и президента [Владимира Путина] с участием премьер-министров и вице-премьеров двух стран.

Как говорят, Лукашенко дали время подумать и он должен будет сообщить президенту [Путину] имя своего преемника. Дальнейшее его пребывание как и продолжение семейной династии отвергли», — отмечает «Незыгарь».

Уже несколько месяцев телеграмм-канал «Незыгарь», который имеет 175 тысяч подписчиков, ведет информационную атаку как на белорусские власти, так и на независимое общество. Если первые «сливы» еще казались правдоподобными, то все последующие относятся скорее к жанра «фэнтези».


Именно «Незыгарь» информировал подписчиков и про «инсульт» Лукашенко, и о том, что Румас намерен полностью искоренить русский язык в работе правительства. Читая такие «инсайды», только и хочется, что покрутить пальцем у виска, пишет НН.


 
 
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Анонимный российский телеграмм-канал «Незыгарь» порадовал новым «замечательным инсайдом» по белорусской проблематике.
 
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