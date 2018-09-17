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На шоссе под Петербургом расстреляли из калашникова Бадри Шенгелию
Он был «авторитетным» бизнесменом и осведомителем спецслужб
Автомобиль Бадри Шенгелии на месте убийства бизнесмена, 17 сентября 2018 года
В 2000-х бизнесмен Бадри Шенгелия,
Шенгелия был убит в понедельник, 17 сентября. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в принадлежавшем бизнесмену автомобиле Merсedes возле Новоприозерского шоссе в Ленинградской области. Сайт 47news со ссылкой на очевидцев пишет, что автомобиль Шенгелии ехал в сторону Санкт-Петербурга со скоростью около двухсот километров в час, а его преследовал белый Merсedes GL с финскими номерами. Когда машины поравнялись, из белой иномарки открыли огонь из автомата Калашникова. Всего по машине Шенгелии было произведено несколько очередей. «Фонтанка» считает, что бизнесмен пытался отстреливаться — при осмотре места преступления на коленях у Шенгелии был обнаружен пистолет «Гранд Пауэр».
В 2017 и 2018 годах Бадри Шенгелия был свидетелем по делу экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Шенгелия в суде заявил, что передал Максименко взятку в 50 тысяч долларов за возбуждение уголовного дела против полицейских, которые забрали у него дорогие часы. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что в ходе процесса Шенгелия неоднократно менял свои показания по поводу часов: во время следствия он утверждал, что заявление о краже было ложным, а на суде говорил, что часы пропали на самом деле.
Шенгелия заявлял, что уже десять лет является осведомителем СКР и МВД. Об этом он говорил во время суда над Максименко. Силовики были «гарантами безопасности» от «всякого беспредела», утверждал бизнесмен. В 2009 году его показания стали основой другого громкого уголовного дела — в отношении лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина). В одном из интервью Шенгелия рассказал, что Кумарин в его присутствии планировал преступления, в частности, приказывал членам группировки совершать убийства. Опираясь в том числе и на показания Шенгелии, Кумарина приговорили к 23 годам за совершенное еще в 2004 году покушение на владельца компании «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийство его охранника.
В день убийства Шенгелия был без охраны. Как ценный свидетель по нескольким громким уголовным делам, Шенгелия последние годы находился под госзащитой, пишет «Коммерсант». ФСБ охраняла его дом, офис и сопровождала в поездках. По
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Он был «авторитетным» бизнесменом и осведомителем спецслужб
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