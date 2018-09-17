На шоссе под Петербургом расстреляли из калашникова Бадри Шенгелию





Автомобиль Бадри Шенгелии на месте убийства бизнесмена, 17 сентября 2018 года





пишет Медуза, занимался рейдерским захватом недвижимости. Уроженец Грузии приехал в Санкт-Петербург в 1996 году. По словам хорошо знавшего Шенгелию заместителя главного редактора «Фонтанки» Евгения Вышенкова, он переоформлял на подставных лиц компании и продавал их «за сотни тысяч долларов» представителям «организованной преступности». Шенгелия дважды становился фигурантом уголовных дел: в 2001 году его признали виновным в мошенничестве, освободили от наказания по состоянию здоровья, а потом оправдали. В 2008 году его осудили на 2 года и 9 месяцев за рейдерский захват фабрики «Рабочий»; спустя год он вышел по УДО. Петербургские СМИ называли Шенгелию «авторитетным» человеком. В 2000-х бизнесмен Бадри Шенгелия,Медуза, занимался рейдерским захватом недвижимости. Уроженец Грузии приехал в Санкт-Петербург в 1996 году. По словам хорошо знавшего Шенгелию заместителя главного редактора «Фонтанки» Евгения Вышенкова, он переоформлял на подставных лиц компании и продавал их «за сотни тысяч долларов» представителям «организованной преступности». Шенгелия дважды становился фигурантом уголовных дел: в 2001 году его признали виновным в мошенничестве, освободили от наказания по состоянию здоровья, а потом оправдали. В 2008 году его осудили на 2 года и 9 месяцев за рейдерский захват фабрики «Рабочий»; спустя год он вышел по УДО. Петербургские СМИ называли Шенгелию «авторитетным» человеком.





Шенгелия был убит в понедельник, 17 сентября. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружили в принадлежавшем бизнесмену автомобиле Merсedes возле Новоприозерского шоссе в Ленинградской области. Сайт 47news со ссылкой на очевидцев пишет, что автомобиль Шенгелии ехал в сторону Санкт-Петербурга со скоростью около двухсот километров в час, а его преследовал белый Merсedes GL с финскими номерами. Когда машины поравнялись, из белой иномарки открыли огонь из автомата Калашникова. Всего по машине Шенгелии было произведено несколько очередей. «Фонтанка» считает, что бизнесмен пытался отстреливаться — при осмотре места преступления на коленях у Шенгелии был обнаружен пистолет «Гранд Пауэр».





В 2017 и 2018 годах Бадри Шенгелия был свидетелем по делу экс-начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко. Шенгелия в суде заявил, что передал Максименко взятку в 50 тысяч долларов за возбуждение уголовного дела против полицейских, которые забрали у него дорогие часы. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что в ходе процесса Шенгелия неоднократно менял свои показания по поводу часов: во время следствия он утверждал, что заявление о краже было ложным, а на суде говорил, что часы пропали на самом деле.





Шенгелия заявлял, что уже десять лет является осведомителем СКР и МВД. Об этом он говорил во время суда над Максименко. Силовики были «гарантами безопасности» от «всякого беспредела», утверждал бизнесмен. В 2009 году его показания стали основой другого громкого уголовного дела — в отношении лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина). В одном из интервью Шенгелия рассказал, что Кумарин в его присутствии планировал преступления, в частности, приказывал членам группировки совершать убийства. Опираясь в том числе и на показания Шенгелии, Кумарина приговорили к 23 годам за совершенное еще в 2004 году покушение на владельца компании «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийство его охранника.





информации «Фонтанки», охранять Бадри Шенгелию перестали за неделю до гибели — без объяснения причин. При этом незадолго до смерти он участвовал в очередной спецоперации силовиков, утверждает Вышенков из «Фонтанки». Шенгелия якобы сообщил ему, что в ближайшее время он передаст взятку топ-менеджеру «РЖД» — и «начнется новая история». В день убийства Шенгелия был без охраны. Как ценный свидетель по нескольким громким уголовным делам, Шенгелия последние годы находился под госзащитой, пишет «Коммерсант». ФСБ охраняла его дом, офис и сопровождала в поездках. По«Фонтанки», охранять Бадри Шенгелию перестали за неделю до гибели — без объяснения причин. При этом незадолго до смерти он участвовал в очередной спецоперации силовиков, утверждает Вышенков из «Фонтанки». Шенгелия якобы сообщил ему, что в ближайшее время он передаст взятку топ-менеджеру «РЖД» — и «начнется новая история».



