Обращаемся к мастеру: как растянуть голенища сапог?



Новая пара или любимая ранее слишком плотно облегает икры или не застегивается до конца? С вопросом, можно ли растянуть голенища сапог, сталкиваются многие женщины. Рассмотрим в нашей статье причины необходимости обращения в мастерские и условия, при которых можно провести ремонт обуви .

Причины обращения к мастеру





Частой причиной, по которой женщины обращаются к обувным мастерам с просьбой растянуть обувь, является покупка сапог с изначально узкими голенищами. Обувь очень понравилась покупательнице, да и продавцы убеждали, что проблем с увеличением объема не будет, кожа потянется. В конечном итоге, новая красивая пара куплена, но доставляет дискомфорт даже спустя время, и приходится искать хорошего мастера.

Вторая распространенная причина — увеличение объема икроножных мышц во время беременности. Покупать новую пару не всегда есть возможность, да и состояние обуви может быть хорошим. Будущая мамочка решает прибегнуть к помощи мастера.

Длительное нахождение обуви в шкафу, нерегулярная носка — и вот некогда удобная пара доставляет неудобства. Даже если обувь не сильно жмет, дискомфорт все равно ощущается, ноги устают, что приводит к необходимости растягивать голенища сапог.

Покупки в интернете тоже являются частым случаем обращения к профессионалам. Угадать с полнотой сапог, не надевая их, может быть сложно, примерка перед покупкой доступна не всегда, а оформление возврата, порой, хлопотнее, чем поход в обувную мастерскую.

Подготовка к растяжке





Прежде чем обратиться за помощью к мастеру, рекомендуем ознакомиться с несколькими важными рекомендациями.

Время растяжки. Специалисты обычно забирают обувь, оставляя ее у себя на несколько дней (в порядке очереди). Но если растяжка нужна срочно, то выполняют ее и в присутствии клиента. Отправляясь к обувщику, учитывайте, что на проведение растяжки полноты сапог понадобится 40-45 минут. Будьте готовы ждать.

Приведите в порядок сапоги. Вымойте обувь, очистите ее от пыли, грязи перед тем, как нести в мастерскую.

Максимальный размер растяжения — 6 см. Учитывайте это перед обращением. Если требуется большее увеличение голенища, то только растяжением обойтись вряд ли удастся.

Также помните, что после проведения растяжки голенища на новой паре сапог, они уже не подлежат возврату — магазины, торговые точки их не примут.

Способы растянуть голенища обуви





Растянуть голенища сапог удастся, если они изготовлены из натуральной кожи, качественного кожзаменителя. Процесс выполняется с применением специальных клинов. Приспособления оснащены поворачивающейся ручкой, что максимизирует эффект. Клин раскрывают, оставляют на 2-3 минуты до достижения желаемого результата. Устройства применяются только обувными мастерами.

При покупке обуви обращайте внимание на наличие специальных резинок на голенище. Резинка будет растягиваться, и обувь перестанет причинять дискомфорт. Устанавливаются резинки таким образом, чтобы оставить подкладку не тронутой, и именно поэтому голенище может не растягиваться сразу. Иногда мастера в качестве способа растянуть голенице предлагают разрезать подкладку, что позволит увеличить объем сапог.

Для незначительного увеличения голенища предлагают перешить молнию на несколько сантиментов. Однако возможность применить такой способ зависит от особенностей модели. В сложных случаях креативные мастера предлагают установку декоративных элементов для увеличения объема. Варианты встречаются разнообразные — все зависит от фантазии специалиста.

Зная, когда можно растянуть голенища сапог, смело обращайтесь к мастерам по ремонту обуви. Справиться с проблемой помогут только опытные мастера, имеющие багаж знаний, опыт работы за плечами. Найти мастерские, где выполнят ремонт обуви, поможет каталог TAM.BY .