Премьер Армении посетил Карабах, назвал ситуацию там напряженной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во вторник посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику.

"Сегодня в сопровождении президента Республики Арцах, министров обороны Армении и Арцаха, начальника Главного штаба ВС Армении я посетил передовую линию, где провел рабочее совещание", - сказал Н.Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook, возвращаясь из НКР.

По его словам, были проведены "важные обсуждения по ситуации на передовой".

"Несмотря на достаточную напряженность, считаем ситуацию стабильной и контролируемой. Обсудили текущую ситуацию вокруг Карабаха, наши позиции. Нет сомнений, что наши ВС уверенно контролируют ситуацию и дают необходимый ответ на провокации ВС Азербайджан. Это не означает, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам, готовы к миру, но также готовы и к войне", - отметил Н.Пашинян.