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Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко планирует выступить на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ

18.09.2018 20:15 — Разное | Интерфакс  
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Официальная делегация Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства Валерием Малашко принимает участие в работе 68-й сессии Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения. Ожидается, что министр здравоохранения выступит на заседании с несколькими докладами, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Планируется, что в рамках сессии министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко выступит с несколькими докладами о национальном опыте", - говорится в сообщении пресс-службы.

Среди основных вопросов, которые обсуждаются на этой сессии - доклад о состоянии здравоохранения в Европе 2018 г., осуществление Дорожной карты по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. с опорой на европейскую политику в поддержку здоровья и благополучия – Здоровье-2020, а также обзор единого механизма мониторинга.

Особое внимание будет уделено вопросу усовершенствования общественного здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ с целью устойчивого развития. Специалисты высокого уровня обсуждают вопросы - «В состоянии ли люди платить за услуги здравоохранения? Новые фактические данные о финансовой защите в Европе», «Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, и иммунизация: в полной мере реализовать потенциал Европейского плана действий в отношении вакцин» и другие.

68-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ проходит в Риме (Италия). На нем присутствуют также директор Европейского бюро ВОЗ Жужанна Якаб, министры здравоохранения и высокопоставленные представители 53 государств-членов в Европейском регионе ВОЗ, а также партнерских организаций и гражданского общества.

 
 
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Официальная делегация Министерства здравоохранения во главе с руководителем ведомства Валерием Малашко принимает участие в работе 68-й сессии Европейского...
 
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