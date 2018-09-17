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До 1 октября в Фаниполе не будет горячей воды
Новости Беларуси.Остались без воды. В Фаниполе на две недели отключили горячую воду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Неудобства связаны с ремонтными работами по замене центральной магистральной теплосети. Здесь будут укладывать современные трубы. Такой дискомфорт затронул весь город. Продолжатся плановые изменения до 1 октября включительно.
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Новости Беларуси.Остались без воды. В Фаниполе на две недели отключили горячую воду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Неудобства связаны с ремонтными...
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