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Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона
Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Объявления об этом появились на подъездах многих домов. Раньше ЖКХ заключали договоры с владельцами квартир на все услуги, кроме теплоснабжения. Однако отношения между заказчиком и исполнителем пришло время упорядочить.
Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
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Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в...
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