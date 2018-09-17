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Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона

18.09.2018 21:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона

Объявления об этом появились на подъездах многих домов. Раньше ЖКХ заключали договоры с владельцами квартир на все услуги, кроме теплоснабжения. Однако отношения между заказчиком и исполнителем пришло время упорядочить.

Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Мы проводим в соответствии с законом «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг». Все основные дополнительные услуги по линии ЖКХ должны быть оформлены в соответствии с договором. В Минске мы должны заключить порядка 630 тысяч договоров с населением. На сегодня мы выходим на срыв порядка 300 тысяч. За ближайшие недели мы должны подтянуть эту цифру.

Минчанам нужно заключить индивидуальные договоры с коммунальщиками до начала отопительного сезона

В документе прописаны обязанности и ответственность поставщиков и потребителей. А также зафиксированы правила оплаты услуги. Теперь предъявить претензии к качеству станет проще. У каждого владельца жилья в Минске должны быть заключены в среднем 5 соглашений. В их числе договоры на воду, газ, техобслуживание и капитальный ремонт.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Успеть до 1 октября. Коммунальные службы предлагают минчанам заключить индивидуальные соглашения до начала отопительного сезона, сообщили в...
 
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