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На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку

18.09.2018 21:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Встать поудобнее. На месте снесённого выставочного центра «БелЭкспо» устроили спонтанную парковку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку

Ситуация ухудшилась относительно недавно. Сотрудники ГАИ периодически эвакуируют самых злостных нарушителей, однако на образовавшееся «вакантное» место быстро находятся новые желающие.

В скором времени здесь должно начаться строительство многофункционального комплекса, приедет строительная техника, так что оставлять машины будет не только противозаконно, но даже опасно.

На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку

Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД:
Водители паркуются на тротуарах, пешеходных дорожках, чем создают угрозу безопасности пешеходов. Был разработан комплекс мер на устранение причин таких нарушений, и в ближайшее время въезд на указанную территорию будет ограничен.

На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку

Строительство будущего комплекса не затронет территорию, где сейчас находится аллея Героев. Её озеленят и продолжат ухаживать за деревьями.

 
 
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Новости Беларуси. Встать поудобнее. На месте снесённого выставочного центра «БелЭкспо» устроили спонтанную парковку, сообщили в программе «Столичные...
 
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