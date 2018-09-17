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На месте снесённого «БелЭкспо» минчане устроили стихийную парковку
Новости Беларуси. Встать поудобнее. На месте снесённого выставочного центра «БелЭкспо» устроили спонтанную парковку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ситуация ухудшилась относительно недавно. Сотрудники ГАИ периодически эвакуируют самых злостных нарушителей, однако на образовавшееся «вакантное» место быстро находятся новые желающие.
В скором времени здесь должно начаться строительство многофункционального комплекса, приедет строительная техника, так что оставлять машины будет не только противозаконно, но даже опасно.
Анастасия Редько, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального РУВД:
Строительство будущего комплекса не затронет территорию, где сейчас находится аллея Героев. Её озеленят и продолжат ухаживать за деревьями.
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Новости Беларуси. Встать поудобнее. На месте снесённого выставочного центра «БелЭкспо» устроили спонтанную парковку, сообщили в программе «Столичные...
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