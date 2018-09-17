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Инспекторы стреляли по колёсам. Настоящая погоня развернулась на Кальварийской
Новости Беларуси. По сценарию настоящего боевика. Посетители торгового центра на улице Кальварийской в послеобеденное время стали очевидцами погони со стрельбой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сразу несколько экипажей ГАИ преследовали легковое авто.
Сначала его попытались заблокировать, а когда водитель вновь скрылся – инспекторы начали стрелять по колёсам. Завершилась гонка на улице Жудро – там мужчину задержали.
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Новости Беларуси. По сценарию настоящего боевика. Посетители торгового центра на улице Кальварийской в послеобеденное время стали очевидцами погони со...
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