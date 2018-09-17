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Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

18.09.2018 21:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Про новых руководителей на местах Александр Лукашенко скажет: эти специалисты – люди не случайные и толковые. Кстати, кандидатуры двух из них подобраны из сформированной недавно специальной группы резерва Администрации Президента. Её уже можно назвать кузницей молодых перспективных руководителей. Кроме того, новые руководители с сегодняшнего дня ещё и в некоторых госорганах и диппредставительствах. Помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Виталий Вовк. Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, в Финляндии и Дании – Алексей Самосуев.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Больше десятка назначенцев. Новые лица в рай- и облисполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Этот кадровый день во Дворце Независимости получился довольно насыщенным. И уже в первые минуты – к серьёзному разговору. Перед каждым из новых руководителей на местах чёткие задачи. Взять, к примеру, Пинский район. Глава государства интересовался здешним опытом по объединению предприятий в сфере АПК и тут же предупредил, что этот процесс искусственно осуществлять нельзя.

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Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Председатель Пинского райсполкома отныне Игорь Брилевич. С этим регионом знаком, сам родом из Пинска. После окончания учёбы карьеру начинал на местном заводе. Не один год работал в отделе экономики, был зампредседателя по экономике и финансам райисполкома. Уже потом молодого руководителя (а ему нет и 40) назначили директором сельхозпредприятия филиала «Невель». В надёжном и крепком хозяйстве себя, как руководитель, зарекомендовал. Теперь новая ступень карьеры.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Игорь Брилевич, председатель Пинского районного исполнительного комитета:
Основа экономики Пинского района является сельское хозяйство. Которое формирует более 60% совокупной выручки, где занято более 5 тысяч человек. Безусловно, резервы есть как в этой отрасли, так и во многих других.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

А вот Александр Боданин уедет в район Браславский. Прописку придётся сменить. До этого был зампредом райисполкома Миорского. Два города-соседа разделяет всего лишь 40 км, но отличия есть. На Браславщине успехи свои. За промышленные показатели отвечают три основных предприятия. А ещё Браславщина – это 95 тысяч гектаров земель. В приоритете – молочно-мясное животноводство с производством зерна и рапса. О туристической популярности района и вовсе говорить не стоит. Президент ставит задачу: каждый клочок земли этой «белорусской жемчужины» должен работать. К примеру, ставку здесь можно сделать на фермерские хозяйства.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Обратите внимание на то, чтобы каждый клочок земли работал. А то, что он работать может, я убедился в этом году. Понятно, что и Миорский, и Браславский район это не Слуцкий район. Проблемы там иные  мелкоконтурность, не то плодородие. И я тогда предлагал, давайте подумаем, чтобы фермерские хозяйства развивать. Ну так… послушали, и я говорю, ни шатко ни валко. Но я-то это помню.

Поэтому вы посмотрите, как задействовать каждый клочок земли. Это не новинка для вас, коль вы в Миорах работали. Его надо поднимать. Это жемчужина нашей Беларуси.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Тем временем Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. Руководитель уже зарекомендовавший себя. Опыт, несомненно, пригодится.

Александр Лукашенко:
Район известный. Образование?

Михаил Киселевич:
Высшее. Экономист. Сразу после сельхозпредприятия предложили должность первого заместителя.

Александр Лукашенко: 
А какое предприятие?

Михаил Киселевич:
Лепельская сортоиспытательная станция. Основной вид деятельности испытание сортов сельскохозяйственных растений и культур.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Александр Лукашенко: 
Этот опыт вам пригодится. Это очень даже хорошо. Опять же, Лепельский райисполком, как и вся Витебская область – особый район. Там нужно для себя четко выстроить программу, как будем действовать. Мы сейчас серьезно взялись за Витебскую область, особенно в сельском хозяйстве. Примерно уже понимаем, что делать.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Не знаю, дошло до вас это или нет, что нам надо севооборот менять. Если там не растут зерновые, мы их убрать не можем и вовремя посеять, так их надо сеять столько, сколько надо. Не надо ради каких-то объемов. Что там вот миллион, полтора миллиона получить. Надо получать столько, сколько надо зерновых. А остальные – травянистые, кукуруза, чтобы был корм, чтобы накормить скот.

Про новых руководителей на местах Александр Лукашенко скажет: эти специалисты люди не случайные и толковые. Кстати, кандидатуры двух из них подобраны из сформированной недавно специальной группы резерва Администрации Президента. Её уже можно назвать кузницей молодых перспективных руководителей.

Александр Лукашенко: 
Очень хотелось бы, чтобы новая генерация подобных людей была побольше и результат, чтобы был побольше.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Александр Григорьевич, два человека из этого специального резерва, про который вы нам поставили задачу, мы сформировали.

Александр Лукашенко: 
Я понимаю, страну кому-то надо брать в руки и не потерять ее, чтобы действительно мы были не на словах независимы и суверенны, а на деле.

Новые руководители с сегодняшнего дня ещё и в некоторых госорганах и диппредставительствах. Так, помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Виталий Вовк. Несколько лет был генеральным директором Минского завода колёсных тягачей. Последние четыре года – министром промышленности Беларуси.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Александр Лукашенко: 
Орша остается за тобой. Это твоя зона ответственности. И я думаю, в этой должности у тебя есть возможность многие вопросы взять на контроль, подсказать и организовать, как их решить. Главное, чтобы опыт был перенесен туда.

Второе. Конечно, некоторые будут в Витебской области смотреть на Вовка, по крайней мере первоначально, ну вот был министром – хотя должность помощника приравнена к министру, а инспектор еще выше, чем министр. Это вопросы кадров. Поэтому будут рассматривать с позиции, кто-то рад будет. Что израненный человек: голову опустит и будет ходить по Витебской области. Чтобы этого не было. С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там линию Президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Но я хочу прямо сказать – все будут задаваться вопросом «Почему Вовк?». Мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод, хорошее предприятие, любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по-максимуму что-то. Для меня это – важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Поэтому будем из тебя выдавливать по-максимуму для пользы Беларуси. Вот откровенный и честный ответ.

А то, что у тебя голова на плечах, я нисколько не сомневаюсь.

Своими планами с журналистами новый инспектор по Витебской области делится охотно.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Виталий Вовк, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской области:
Прежде всего, выполнить поручение по Оршанскому региону. Это понятно. И усилить позиции промышленного сектора Витебской области. Ну и кадровая работа.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, до этого возглавлявший главное кадровое управление МИДа. В сотрудничестве с этой страной Александр Лукашенко видит большой потенциал. Это и использование местной инфраструктуры, и сотрудничество с белорусскими цементными заводами, а ещё сфера высоких технологий и взаимные инвестиции.

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Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Владимир Макей, министр иностранных дел:
Я убежден, что справится. Это жесткий, принципиальный, волевой руководитель. И на той должности, на которой он работал, он себя именно таким зарекомендовал.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

14-е место по объёму товарооборота, 11-е по экспорту, 10-е по объёму инвестиций. Латвия – один из важнейших торговых партнёров и инвесторов Беларуси. Министр иностранных дел расскажет: белорусского Президента пригласили сюда с визитом. К подготовке намерены приступить сразу после выборов в Латвии. А это уже в октябре.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Василий Маркович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Латвийской Республике:
это работа в портах, это трубопровод, это IT-технологии. Все то, что нам необходимо. Отношения с Латвией развиваются в позитивном ключе. Президент это отметил, и сказал, надо взять по-максимуму то, что необходимо нашей стране.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Тем временем связи Беларуси с Финляндией не такие крепкие. За прошлый год товарооборот составил 122 млн долларов. Над увеличением этих цифр как раз и предстоит работать Алексею Самосуеву. До этого в Министерстве иностранных дел занимался вопросам евразийской интеграции. Время сменить вектор работы.

О нераскрытом потенциале сотрудничества говорит и сам посол. Впрочем, приоритетные направления уже выбраны.

Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?

Кроме того, наши интересы в Кот-д’Ивуар по совместительству представлять будет Вячеслав Бриль, заместителем же председателя Комитета госконтроля стал Василий Герасимов, зампредом Витебского облисполкома – Борис Ефремов, Минского – Иван Маркевич, первый зампредседателя Брестского облисполкома отныне Валерий Ребковец. Также членом Витебского облисполкома стал Олег Столярчук, Минского облисполкома и Минского горисполкома – Дмитрий Реуцкий.

 
 
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Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в...
 
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