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Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?
Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Про новых руководителей на местах Александр Лукашенко скажет: эти специалисты – люди не случайные и толковые. Кстати, кандидатуры двух из них подобраны из сформированной недавно специальной группы резерва Администрации Президента. Её уже можно назвать кузницей молодых перспективных руководителей. Кроме того, новые руководители с сегодняшнего дня ещё и в некоторых госорганах и диппредставительствах. Помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Виталий Вовк. Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, в Финляндии и Дании – Алексей Самосуев.
Больше десятка назначенцев. Новые лица в рай- и облисполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Этот кадровый день во Дворце Независимости получился довольно насыщенным. И уже в первые минуты – к серьёзному разговору. Перед каждым из новых руководителей на местах чёткие задачи. Взять, к примеру, Пинский район. Глава государства интересовался здешним опытом по объединению предприятий в сфере АПК и тут же предупредил, что этот процесс искусственно осуществлять нельзя.
Председатель Пинского райсполкома отныне Игорь Брилевич. С этим регионом знаком, сам родом из Пинска. После окончания учёбы карьеру начинал на местном заводе. Не один год работал в отделе экономики, был зампредседателя по экономике и финансам райисполкома. Уже потом молодого руководителя (а ему нет и 40) назначили директором сельхозпредприятия филиала «Невель». В надёжном и крепком хозяйстве себя, как руководитель, зарекомендовал. Теперь новая ступень карьеры.
Игорь Брилевич, председатель Пинского районного исполнительного комитета:
А вот Александр Боданин уедет в район Браславский. Прописку придётся сменить. До этого был зампредом райисполкома Миорского. Два города-соседа разделяет всего лишь 40 км, но отличия есть. На Браславщине успехи свои. За промышленные показатели отвечают три основных предприятия. А ещё Браславщина – это 95 тысяч гектаров земель. В приоритете – молочно-мясное животноводство с производством зерна и рапса. О туристической популярности района и вовсе говорить не стоит. Президент ставит задачу: каждый клочок земли этой «белорусской жемчужины» должен работать. К примеру, ставку здесь можно сделать на фермерские хозяйства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому вы посмотрите, как задействовать каждый клочок земли. Это не новинка для вас, коль вы в Миорах работали. Его надо поднимать. Это жемчужина нашей Беларуси.
Тем временем Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. Руководитель уже зарекомендовавший себя. Опыт, несомненно, пригодится.
Александр Лукашенко:
Михаил Киселевич:
Александр Лукашенко:
Михаил Киселевич:
Александр Лукашенко:
Не знаю, дошло до вас это или нет, что нам надо севооборот менять. Если там не растут зерновые, мы их убрать не можем и вовремя посеять, так их надо сеять столько, сколько надо. Не надо ради каких-то объемов. Что там вот миллион, полтора миллиона получить. Надо получать столько, сколько надо зерновых. А остальные – травянистые, кукуруза, чтобы был корм, чтобы накормить скот.
Про новых руководителей на местах Александр Лукашенко скажет: эти специалисты люди не случайные и толковые. Кстати, кандидатуры двух из них подобраны из сформированной недавно специальной группы резерва Администрации Президента. Её уже можно назвать кузницей молодых перспективных руководителей.
Александр Лукашенко:
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Александр Лукашенко:
Новые руководители с сегодняшнего дня ещё и в некоторых госорганах и диппредставительствах. Так, помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Виталий Вовк. Несколько лет был генеральным директором Минского завода колёсных тягачей. Последние четыре года – министром промышленности Беларуси.
Александр Лукашенко:
Второе. Конечно, некоторые будут в Витебской области смотреть на Вовка, по крайней мере первоначально, ну вот был министром – хотя должность помощника приравнена к министру, а инспектор еще выше, чем министр. Это вопросы кадров. Поэтому будут рассматривать с позиции, кто-то рад будет. Что израненный человек: голову опустит и будет ходить по Витебской области. Чтобы этого не было. С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там линию Президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого.
Но я хочу прямо сказать – все будут задаваться вопросом «Почему Вовк?». Мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод, хорошее предприятие, любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по-максимуму что-то. Для меня это – важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Поэтому будем из тебя выдавливать по-максимуму для пользы Беларуси. Вот откровенный и честный ответ.
А то, что у тебя голова на плечах, я нисколько не сомневаюсь.
Своими планами с журналистами новый инспектор по Витебской области делится охотно.
Виталий Вовк, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Витебской области:
Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, до этого возглавлявший главное кадровое управление МИДа. В сотрудничестве с этой страной Александр Лукашенко видит большой потенциал. Это и использование местной инфраструктуры, и сотрудничество с белорусскими цементными заводами, а ещё сфера высоких технологий и взаимные инвестиции.
Владимир Макей, министр иностранных дел:
14-е место по объёму товарооборота, 11-е по экспорту, 10-е по объёму инвестиций. Латвия – один из важнейших торговых партнёров и инвесторов Беларуси. Министр иностранных дел расскажет: белорусского Президента пригласили сюда с визитом. К подготовке намерены приступить сразу после выборов в Латвии. А это уже в октябре.
Василий Маркович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Латвийской Республике:
Тем временем связи Беларуси с Финляндией не такие крепкие. За прошлый год товарооборот составил 122 млн долларов. Над увеличением этих цифр как раз и предстоит работать Алексею Самосуеву. До этого в Министерстве иностранных дел занимался вопросам евразийской интеграции. Время сменить вектор работы.
О нераскрытом потенциале сотрудничества говорит и сам посол. Впрочем, приоритетные направления уже выбраны.
Кроме того, наши интересы в Кот-д’Ивуар по совместительству представлять будет Вячеслав Бриль, заместителем же председателя Комитета госконтроля стал Василий Герасимов, зампредом Витебского облисполкома – Борис Ефремов, Минского – Иван Маркевич, первый зампредседателя Брестского облисполкома отныне Валерий Ребковец. Также членом Витебского облисполкома стал Олег Столярчук, Минского облисполкома и Минского горисполкома – Дмитрий Реуцкий.
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Новые руководители в исполкомах, диппредставительствах, госорганах. Какие задачи стоят перед управленцами?
Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги кадрового дня у Президента, сообщили в...
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