Аграрные ведомства РФ и Беларуси в ноябре подпишут балансы поставок продовольствия на 2019г

Минсельхоз РФ и Минсельхозпрод Беларуси в ноябре подпишут прогнозные балансы Союзного государства по поставкам молока и молокопродуктов, мяса и мясопродуктов на 2019 год, сообщает пресс-служба Минсельхоза по итогам переговоров глав аграрных ведомств двух стран - Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца во вторник в Москве.

Министры договорились провести в первом квартале 2019 года в Минске очередное заседание коллегий аграрных ведомств России и Белоруссии, а также продолжить конструктивное сотрудничество, направленное на увеличение оборота сельхозпродукции между двумя странами.

Как отметил Д.Патрушев, на которого ссылается пресс-служба, в настоящее время Беларусь является важнейшим торговым партнером РФ и крупнейшим поставщиком на российский рынок некоторых видов продовольствия.

По данным ФТС России, в первом полугодии 2018 года на территорию страны было ввезено 2,72 млн тонн белорусского молока и молокопродуктов.

"На протяжении нескольких лет товарооборот сельхозпродукцией и продовольствием между нашими странами демонстрирует положительную динамику. За 2017 год он увеличился на 20% и составил почти $5 млрд, - заявил глава Минсельхоза. - По молочной продукции доля Белоруссии в российском импорте составляет 84%. Вместе с тем, на сегодняшний день остается актуальным вопрос обеспечения свободного доступа и безопасности поставок. Совместными усилиями мы уже продвинулись в решении этой проблемы, и, уверен, сможем добиться еще более существенных результатов".

В ходе встречи министры уделили особое внимание исполнению "дорожной карты" по снятию взаимных ограничений поставок продукции животноводства. В результате проведенной работы молочную продукцию в Россию могут поставлять 8 белорусских предприятий. Кроме того, с 13 августа отменены временные ограничения на доступ в РФ молочной сыворотки двух белорусских предприятий. Российская сторона прорабатывает возможность дополнить "дорожную карту" списком предприятий, заинтересованных в реализации молочной и мясной продукции. Для урегулирования ситуации с поставками белорусской животноводческой продукции ведется работа по интеграции ветеринарных информационных систем прослеживаемости.

Как подчеркивается в пресс-релизе, Минсельхоз РФ ожидает встречных шагов по расширению доступа российской продукции в Белоруссию. В частности, по снятию ограничительных мер в отношении поставок кормов и признанию принципа регионализации РФ по африканской чуме свиней.