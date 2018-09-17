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Россельхознадзор запрещает ввоз мясной продукции с еще одного предприятия Беларуси

18.09.2018 20:55 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор с 20 сентября запрещает поставки мясной продукции предприятия "Старфуд" (Беларусь). Продукция пяти белорусских предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль, сообщает служба.

Причиной запрета на продукцию "Старфуда" является повторное выявление кокцидиостатиков в колбасных изделиях из мяса птицы.

Кроме того, усилен лабораторный контроль продукции агрокомбината "Заря" (выявление кокцидиостатиков в мясе птицы), компании "Вахавяк Плюс" (выявление тетрациклина в говядине), компании "Беловежские деликатесы" (выявление превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в сардельках из мяса птицы), ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (обнаружение кокцидиостатиков в мясе птицы), птицефабрики "Дружба" (выявление кокцидиостатиков (в мясе птицы).

Россельхознадзор пояснил, что кокцидиостатики имеют широкий спектр негативных воздействий на здоровье человека. Результатом регулярного употребления людьми яиц и мяса птицы с их содержанием могут стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. Термическая обработка не разрушает эти вещества.

 
 
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Россельхознадзор с 20 сентября запрещает поставки мясной продукции предприятия "Старфуд" (Беларусь). Продукция пяти белорусских предприятий поставлена на...
 
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