Россельхознадзор запрещает ввоз мясной продукции с еще одного предприятия Беларуси

Россельхознадзор с 20 сентября запрещает поставки мясной продукции предприятия "Старфуд" (Беларусь). Продукция пяти белорусских предприятий поставлена на усиленный лабораторный контроль, сообщает служба.

Причиной запрета на продукцию "Старфуда" является повторное выявление кокцидиостатиков в колбасных изделиях из мяса птицы.

Кроме того, усилен лабораторный контроль продукции агрокомбината "Заря" (выявление кокцидиостатиков в мясе птицы), компании "Вахавяк Плюс" (выявление тетрациклина в говядине), компании "Беловежские деликатесы" (выявление превышения количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в сардельках из мяса птицы), ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" (обнаружение кокцидиостатиков в мясе птицы), птицефабрики "Дружба" (выявление кокцидиостатиков (в мясе птицы).

Россельхознадзор пояснил, что кокцидиостатики имеют широкий спектр негативных воздействий на здоровье человека. Результатом регулярного употребления людьми яиц и мяса птицы с их содержанием могут стать дисбактериоз, снижение иммунитета, постоянные простуды, аллергические реакции, нарушение работы всех систем организма. Термическая обработка не разрушает эти вещества.