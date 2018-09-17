ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

18.09.2018 22:07 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Вилейке стартует районный отборочный этап конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

Так, проект создания «Жидкой резины» в 2017 году представили ученики Вилейской школы № 3. В 2018 году ребята планируют усовершенствовать разработку и сделать ее более доступной. Вместе с учительницей химии юные ученые продумывают метод нанесения состава с помощью баллонов.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

Алексей Щербонюк, ученик средней школы № 3 Вилейки:
Этот конкурс полезен тем, что ты общаешься с другими ребятами, у которых также интересные проекты. Были еще ребята с различных стран СНГ.

Когда ты начинаешь общаться с ними, узнавать что-то новое, то и для себя начинаешь открывать что-то новое.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

Виктория Сапронова, учитель химии средней школы № 3 Вилейки:
Конечно, радует, что у нас в Беларуси есть столько много интересных молодых ребят, которые готовы искать какие-то новые идеи для своей страны.

Инновационные проекты и научно-технические разработки смогут представить школьники, студенты и молодые. Приоритетные направления – агротехнологии, медицина и наноиндустрыя. Конкурсные работы принимаются до 10 октября.

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

100 идей для Беларуси. В Вилейке стартует отборочный этап конкурса молодёжных инициатив

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Вилейке стартует районный отборочный этап конкурса молодежных инициатив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, проект создания «Жидкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству». Делегация из Латвии посетила Несвиж: чем впечатлились гости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.09.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Новости Полоцка
Газета Авангард
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика