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«Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству». Делегация из Латвии посетила Несвиж: чем впечатлились гости

18.09.2018 22:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Культура как основа для диалога и дружбы народов. Делегация из Латвии посетила Несвиж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более ста литовских артистов и бизнесменов показали белорусам, что и они умеют отдыхать и создавать красоту. Во главе делегации – Вия Кершус, глава литовского города Ауце.

«Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству». Делегация из Латвии посетила Несвиж: чем впечатлились гости

Вия Кершус, председатель Думы Ауцлавского края (Латвия):
Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству. Это что-то уникальное. Мы тоже стараемся, но у нас это немножко по-другому.

Мы тщательно готовились целый год и решили, что надо ехать на ответный визит.

«Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству». Делегация из Латвии посетила Несвиж: чем впечатлились гости

Геннадий Соловей, председатель Несвижского райисполкома:
Наши народы практически живут недалеко друг от друга. Конечно, есть немного языковый барьер, но мы общаемся нормально и есть для этого возможность – общаться.

Двухдневный визит в Несвиж стал своеобразным культурным ответом белорусам. В 2017 году в Латвию ездила белорусский делегация мастеров творчества. Как заявили участники форума, это не последняя встреча и культурные связи европейских стран обязательно будут только укрепляться.

«Мы можем у вас поучиться прикладному творчеству». Делегация из Латвии посетила Несвиж: чем впечатлились гости

 
 
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Новости Беларуси. Культура как основа для диалога и дружбы народов. Делегация из Латвии посетила Несвиж, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более ста литовских...
 
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