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«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками
Новости Беларуси. Супруги из Гродно сделали ямочный ремонт своими руками. Они устали мириться с выбитым асфальтом у себя во дворе, где не то что машина с трудом проезжала, даже пройти было сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На звонки в ЖЭСе не реагировали, а потом и вовсе перестать брать трубку. Тогда семейная пара пошла ва-банк – кирпичом заделала ямы. Соседи одобрили, а вот местная власть с выводами не спешит.
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Татьяна Болдак, житель Гродно:
Этот ролик супруги Болдак разместили в Интернете не ради пиара. Скорее, как видеоответ на все обещания ЖЭСа вот-вот отремонтировать дорогу. Когда звонки по инстанциям перешли в фазу замкнутого круга, поняли: хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Татьяна Болдак:
Татьяна Болдак каждый день ездит по этой дороге. Выезд и заезд во двор уже давно превратились в настоящие трофи-рейды. Особенно вечером, когда двор заставлен машинами, большие и глубокие ямы объехать невозможно.
Лидия Леончук, житель Гродно:
Татьяна Болдак:
Ремонт своими руками соседи одобрили единогласно. Однако, Татьяна понимает, скоро и он будет не эффективен – кирпич быстро разрушается.
Галина Буро, СТВ:
Получить комментарий от коммунальщиков, действительно, оказалось задача со звёздочкой. Как пояснили в ЖЭСе, проблема этого двора в стадии решения.
Галина Болкунец, начальник ЖЭС №12 Октябрьского района Гродно:
Жильцам долго ждать не пришлось. Пока этот материал готовился к эфиру, супруги Болдак сообщили, что в их дворе уже начала работать строительная техника.
Вот так за один день решилась проблема, которую игнорировали коммунальщики не один месяц. Остался один вопрос: неужели в каждый двор должно приехать телевидение?
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Новости Беларуси. Супруги из Гродно сделали ямочный ремонт своими руками. Они устали мириться с выбитым асфальтом у себя во дворе, где не то что машина с трудом...
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