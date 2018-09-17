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«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

18.09.2018 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Супруги из Гродно сделали ямочный ремонт своими руками. Они устали мириться с выбитым асфальтом у себя во дворе, где не то что машина с трудом проезжала, даже пройти было сложно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

На звонки в ЖЭСе не реагировали, а потом и вовсе перестать брать трубку. Тогда семейная пара пошла ва-банк – кирпичом заделала ямы. Соседи одобрили, а вот местная власть с выводами не спешит. 

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«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Татьяна Болдак, житель Гродно:
Вот такие ямы у нас во дворе – и всем абсолютно наплевать. Сейчас будем устранять их вместо ЖЭСа.

Этот ролик супруги Болдак разместили в Интернете не ради пиара. Скорее, как видеоответ на все обещания ЖЭСа вот-вот отремонтировать дорогу. Когда звонки по инстанциям перешли в фазу замкнутого круга, поняли: хочешь сделать хорошо, сделай сам.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Татьяна Болдак:
С мужем сидели, я говорю: «Может быть, как-то опять буду звонить». Звонила, звонила. А он говорит: «Слушай, у нас есть в гараже кирпич, который нам не нужен. Просто давай заделаем их вместе». Вот и всё. Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа, отремонтировали. Сейчас все довольны.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Татьяна Болдак каждый день ездит по этой дороге. Выезд и заезд во двор уже давно превратились в настоящие трофи-рейды. Особенно вечером, когда двор заставлен машинами, большие и глубокие ямы объехать невозможно.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Лидия Леончук, житель Гродно:
Никому дела нет. Приедут, так песочком посыпали, посыпали и всё. А нам как ездить? Мы же тоже люди!

Татьяна Болдак:
Уже можно колесом заехать по поверхности, потому что раньше колесо проваливалось и можно было повредить колесо и диск, и всё, что угодно. Около 10 сантиметров была глубина.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Ремонт своими руками соседи одобрили единогласно. Однако, Татьяна понимает, скоро и он будет не эффективен – кирпич быстро разрушается.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Галина Буро, СТВ:
По словам жильцом, их дворовая территория не видела ремонта уже несколько десятков лет. Сейчас кирпич вряд ли украсил эти ямы, зато добавил безопасности. Но тут возникает вопрос: мера временная или постоянная?

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Получить комментарий от коммунальщиков, действительно, оказалось задача со звёздочкой. Как пояснили в ЖЭСе, проблема этого двора в стадии решения.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Галина Болкунец, начальник ЖЭС №12 Октябрьского района Гродно:
На этой неделе будет асфальтирование. Определяемся с объёмами. Будет отрабатываться именно улица Гая.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Жильцам долго ждать не пришлось. Пока этот материал готовился к эфиру, супруги Болдак сообщили, что в их дворе уже начала работать строительная техника.

«Поехали, немного побыли сотрудниками ЖЭСа». Супруги из Гродно сделали ремонт дороги своими руками

Вот так за один день решилась проблема, которую игнорировали коммунальщики не один месяц. Остался один вопрос: неужели в каждый двор должно приехать телевидение?

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Супруги из Гродно сделали ямочный ремонт своими руками. Они устали мириться с выбитым асфальтом у себя во дворе, где не то что машина с трудом...
 
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