Где в Ганцевичах отключат горячую воду?

Уважаемые жители г. Ганцевичи!





В связи с предстоящим отопительным периодом и с целью проведения профилактических и ремонтных работ в котельной, расположенной в г. Ганцевичи по ул. Красноармейской, будет приостановлена подача горячего водоснабжения в г. Ганцевичи (кроме ул. Чайковского и ул. Матросова) в период с 24 сентября по 3 октября. Начисление оплаты в течение данного периода производиться не будет. Приносим извинения за временные неудобства.

Администрация КУМПП ЖКХ «Ганцевичское РЖКХ».

(Visited 23 times, 23 visits today)