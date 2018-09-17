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Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

18.09.2018 23:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 18 сентября Президенту белорусские производители показали свои новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Речь идет о самом широком ассортименте товаров. У выставочного центра «БелЭкспо» недалеко от Дворца Независимости разместилась целая экспозиция. На ней можно было увидеть и экспериментальные образцы и вещи, которые уже сходят с конвейера. Александр Лукашенко ознакомился с представленными образцами и поделился выводами от увиденного. Есть за что похвалить, но и покритиковать – тоже. Например, некоторые компоненты лучше бы были отечественными.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Готовить сани с пометкой «сделано в Беларуси», а вернее все необходимое для развития лыжного и биатлонного спорта, традиционно успешного, для наших соотечественников начали еще весной.

Тогда на встрече с олимпийскими чемпионами Александр Лукашенко поручил создать все необходимые условия для базовой подготовки тех, кто придет на смену нынешним чемпионам.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

От амуниции до техники, обслуживающей лыжные трассы, должно быть сделано руками белорусов, по максимуму, из отечественных материалов. Сегодня главе государства продемонстрировали снегоуплотнительные и лёдозаливочные машины, ратраки, снегогенераторы, произведенные на МТЗ. Эти универсальные агрегаты можно использовать круглогодично. Только меняй навесное оборудование. Например, эта снегоуплотнительная машина хороша для наших горнолыжных баз и курортов, её стоимость на треть дешевле зарубежных аналогов.

Промышленные флагманы показали Александру Лукашенко новую спецтехнику, спортиинвентарь и музыкальные инструменты

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Увидеть в деле эти экспериментальные образцы, сможем уже зимою. Равно, как и опробовать спортивный инвентарь – лыжи, ботинки, крепления, мази и палки – наладить их производство в Беларуси, также поручал Президент. Александр Лукашенко, большой поклонник лыжных прогулок, от того, с практическим знанием дела скрупулезно осматривал каждый образец.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Главное требование к абсолютно всем новинкам – соблюдение баланса цена-качество. Это особенно важно, ведь абсолютное большинство товаров отправятся детско-юношеские спортивные школы.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Когда речь идет о подготовке и тренировках звезд большого спорта, качество должно быть в разы выше. И если наши спортсмены не раз доказывали, что они лучшие в мире, то и снаряжение не должно уступать мировым лидерам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нужны через год такие лыжи. Чтобы у нас остался только один сегмент – спортсмены. Вот спортсмены, там пока да, вы не сделаете. Это несколько лет вам надо работать. Но это ваша цель.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Здесь же, в выстовочном центре «Белэкспо», абсолютный дебют у белорусских лыжероллеров. До этого в нашей стране их не производили. Эти образцы на 90% белорусские. Кстати, буквально накануне их обкатала многократная чемпионка мира по биатлону Алена Зубрилова. А вот глава государства, усомнился в их качестве, вспомнив свой неудачный опыт теста этих лыжероллеров.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Александр Лукашенко:
-Это такие, что ты мне показывал?
-Ну они доработанные.
-Он мне дал какие-то лыжи, месяца три назад. Я надел эти лыжи и с горки под моим весом...я чуть не упал. Они не катят вообще.
-Это уже 7-й вариант. Было отслоение или растрескивание резины.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Если производство спортивных принадлежностей в Беларуси фактически создается с нуля, то производство музыкальных инструментов сейчас переживает, фактически ренессанс. Речь об этом зашла во время встречи главы государства с творческой молодежью. Выяснилось, что инструментов попросту не хватает на всех желающих посвятить себя искусству.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Сегодня Александру представили сделанные в стране пианино, баяны и даже балалайки. Еще один дебют – первая белорусская скрипка. Полностью хэнд-мэйд руками Александра Сурба сегодня зазвучала под смычком белоруски.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Такие скрипки в Беларуси могут делать три-четыре мастера, каждый – не больше 8 инструментов в год. Еще сложнее дела обстоят с производством балалаек и домр.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Руслан Макаревич – мастер из Пинска единственный в Беларуси делает эти инструменты. Александр Лукашенко поручил сделать все возможное, чтобы у талантливого человека обязательно были ученики и мы вовсе не потеряли эти уникальные знания.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Александр Лукашенко:
Тебе задача – ты должен найти пару человек-помощников. Мы заплатим. Скажешь, сколько надо. За это надо платить. Потеряем его (Руслана Макаревича – прим. ред.) все, крест будет. Потом будем еще и покупать специалиста.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Таких инструментов в Беларуси пока 7. Производства нашей Молодечненской фабрики, целый оркестр из 6 инструментов в одном баяне. Виртуозное владение инструментов продемонстрировал Виталий Воронко.

Многие инструменты, на которых сегодня учатся играть будущие звезды мирового искусства достались нам в наследство от СССР и это, конечно, с одной стороны неплохо – качество было на века. Вот только век сменился, они морально устарели и некоторые экземпляры, как например, баяны или пианино, проще и дешевле перевыпустить, чем починить.

Экспериментальные образцы и вещи, которые сходят с конвейера. Президент побывал на выставке спортинвентаря и музинструментов

Алёна Сырова, СТВ:
О необходимости возрождения некогда легендарного бренда – пианино «Беларусь» – говорили неоднократно. И вот оно, вполне осязаемое и звучащее. Пока это только два первых экземпляра, собранных вручную. А дальше – больше. Уже в ближайшие несколько лет производство планируют довести до 1000 экземпляров в год.

Убедиться в качестве звучания инструмента Александр Лукашенко смог личною «Беларусь» зазвучала музыкальным многоголосьем всех представленных сегодня инструментов.

 
 
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Новости Беларуси. 18 сентября Президенту белорусские производители показали свои новинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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