ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два пассажирских автобуса столкнулись в Воронежской области, есть погибшие

18.09.2018 22:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Четыре человека погибли, еще 20 получили травмы в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 22.30 пострадало 20 человек, из них четыре погибших, детей нет», — говорится в сообщении. Источник в экстренных службах сообщил, что число погибших достигло пяти.

«Из поврежденного автобуса извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент пять погибших», — сказал источник.

Видео: RT TV

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 19 человек.

«В больницы доставлено 19 человек, из них шесть „тяжелых“. Для оказания помощи пострадавшим задействовано 15 бригад скорой помощи, всего в двух автобусах находилось 24 человека, детей не было», — сказали в департаменте.

Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов сообщил, что из автобусов извлекли всех пассажиров.

«В настоящий момент всех пассажиров из автобусов вытащили», — сказал он.

Старший офицер управления организации информирования населения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Рустам Рассаев в свою очередь сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что травмы получили более 20 человек.

«Пострадавшие — порядка 21 человека», — сказал он.

Он также добавил, что движение на участке трассы, где произошло происшествие, осуществляется в штатном режиме.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что один из автобусов направлялся в Карачаево-Черкессию, второй — в Ставропольский край. Авария произошла в Новоусманском районе на 525-м км трассы «Дон», на платном участке.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один человек погиб, около 20 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов на трассе в Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске водитель тушил дымящийся троллейбус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика