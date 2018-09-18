Два пассажирских автобуса столкнулись в Воронежской области, есть погибшие

Четыре человека погибли, еще 20 получили травмы в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

«По состоянию на 22.30 пострадало 20 человек, из них четыре погибших, детей нет», — говорится в сообщении. Источник в экстренных службах сообщил, что число погибших достигло пяти.

«Из поврежденного автобуса извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент пять погибших», — сказал источник.

Видео: RT TV

В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 19 человек.

«В больницы доставлено 19 человек, из них шесть „тяжелых“. Для оказания помощи пострадавшим задействовано 15 бригад скорой помощи, всего в двух автобусах находилось 24 человека, детей не было», — сказали в департаменте.

Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов сообщил, что из автобусов извлекли всех пассажиров.

«В настоящий момент всех пассажиров из автобусов вытащили», — сказал он.

Старший офицер управления организации информирования населения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Рустам Рассаев в свою очередь сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что травмы получили более 20 человек.

«Пострадавшие — порядка 21 человека», — сказал он.

Он также добавил, что движение на участке трассы, где произошло происшествие, осуществляется в штатном режиме.

В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что один из автобусов направлялся в Карачаево-Черкессию, второй — в Ставропольский край. Авария произошла в Новоусманском районе на 525-м км трассы «Дон», на платном участке.