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Два пассажирских автобуса столкнулись в Воронежской области, есть погибшие
Четыре человека погибли, еще 20 получили травмы в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Воронежской области. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону.
«По состоянию на 22.30 пострадало 20 человек, из них четыре погибших, детей нет», — говорится в сообщении. Источник в экстренных службах сообщил, что число погибших достигло пяти.
«Из поврежденного автобуса извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент пять погибших», — сказал источник.
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В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, всего госпитализированы 19 человек.
«В больницы доставлено 19 человек, из них шесть „тяжелых“. Для оказания помощи пострадавшим задействовано 15 бригад скорой помощи, всего в двух автобусах находилось 24 человека, детей не было», — сказали в департаменте.
Начальник пресс-службы регионального управления МЧС Сергей Хренов сообщил, что из автобусов извлекли всех пассажиров.
«В настоящий момент всех пассажиров из автобусов вытащили», — сказал он.
Старший офицер управления организации информирования населения Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Рустам Рассаев в свою очередь сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что травмы получили более 20 человек.
«Пострадавшие — порядка 21 человека», — сказал он.
Он также добавил, что движение на участке трассы, где произошло происшествие, осуществляется в штатном режиме.
В пресс-службе ГУ МВД по региону ТАСС сообщили, что один из автобусов направлялся в Карачаево-Черкессию, второй — в Ставропольский край. Авария произошла в Новоусманском районе на 525-м км трассы «Дон», на платном участке.
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Один человек погиб, около 20 пострадали в результате ДТП с участием двух автобусов на трассе в Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в...
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