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В Минске водитель тушил дымящийся троллейбус

18.09.2018 22:15 — Разное | Tut.by  
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Около 20.30 на перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова в столице стал сильно дымиться троллейбус. Пассажиры выбежали из транспортного средства, а тушил его с помощью огнетушителя водитель другого троллейбуса. Об инциденте TUT.BY сообщили читатели.

Дымиться стал троллейбус № 77. Как рассказала наша читательница Наталья, которая ехала в этом троллейбусе, он сначала начал вилять, потом послышался треск, пассажиры почувствовали неприятный запах. Затем двери троллейбуса резко распахнулись, кто-то закричал: «Пожар», — и пассажиры стали покидать транспортное средство. Когда вышли на улицу, они увидели искры и дым.

Девушка сообщила, что за ними ехал еще один троллейбус, водитель которого с помощью огнетушителя и устранял возгорание.

Наталья предоставила и видео инцидента.

 
 
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Около 20.30 на перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова в столице стал сильно дымиться троллейбус. Пассажиры выбежали из транспортного средства, а тушил его с помощью...
 
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