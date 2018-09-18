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Samsung Galaxy J4+ и Galaxy J6+ представлены официально

18.09.2018 21:46 — Разное | Tut.by  
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Компания Samsung анонсировала два новых смартфона — Galaxy J4+ и Galaxy J6+. Об этом сообщается на samsungmobilepress.com.


Galaxy J4+

Galaxy J4+ оснащается 6-дюймовым экраном разрешением 1480 на 720 точек, процессором на 1,4 ГГц, а также 2/3 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3300 мА·ч, операционной системой выступает Android 8.1. Основная камера одинарная, на 13 Мп (f/1.9). Фронтальный модуль — 5-мегапиксельный (f/2.2).


Galaxy J4+

Galaxy J6+ - это слегка улучшенная модель со схожим дизайном. У аппарата такой же экран на 6 дюймов (1480 на 720 точек), процессор с частотой в 1,4 ГГц, а также аккумулятор на 3300 мА·ч. Памяти больше — соответственно ¾ ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной.


Galaxy J6+

Из особенностей — сканер отпечатков пальцев на правой грани (в Galaxy J4+ дактилоскопического сенсора нет). Основная камера — двойная, на 13 и 5 Мп (f/1.9 и f/2.2). Разрешение фронтального модуля — 8 Мп (f/1.9).

Цены или дата старта продаж гаджетов пока не объявлены.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние модели производителя:

 
 
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