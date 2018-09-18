"Холодный вагончик и душ раз в неделю". Белорусы рассказывают о неудачном опыте работы за границей

В Беларуси ощутимо выросло , по официальной статистике, число уехавших на заработки. Однако удачно трудоустроиться удается не всегда. «Раз в неделю начальник выдавал тысячу на еду (около 31 рубля. — Прим.ред.)», — рассказывает случчанин Александр. Мужчина три месяца трудился за границей, но зарплату так и не увидел.

FINANCE.TUT. BY поговорил с белорусами, которые неудачно поработали за пределами страны, и узнал у специалистов, как не попасть в такие ситуации.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Ехали зарабатывать деньги. Но что-то пошло не так»

Василий в 2015 году решил через посредника устроиться на работу в Польшу. До того как уехать за границу, он работал в сфере строительства.

— Я всегда скептически относился к подобным поездкам. Но в тот год дома было тяжело с работой — осенью и зимой объектов немного, да и расценки маленькие. Тогда узнал немного о вариантах трудоустройства и предложил ребятам из бригады съездить куда-нибудь, — вспоминает парень.

Василий нашел подходящую компанию-посредника через интернет. Фирма не вызвала подозрений — директор показал лицензию на трудоустройство за пределами страны.

Перед тем как заключить договор, парень поинтересовался условиями оплаты и размещения. Сотрудники компании буквально в течение дня связались с работодателем и быстро дали ответ. Сказали, что проезд и проживание бесплатные, бригадиру будут дополнительно платить 100 евро в месяц (около 250 белорусских рублей). По приезде сразу привезут рабочую форму.

— Как сейчас помню, акцент такой: обязательно будут ботинки с металлическим носом. Я не первый год в строительстве и обращаю внимание на такие мелочи. Условия работы расписали очень подробно, поэтому я и решил, что организация довольно серьезная.

В итоге Василий заключил с компанией договор на оказание услуг. Там обещали контролировать весь процесс трудоустройства и решать любые возникающие проблемы. Дополнительно парень подписал договор с польским нанимателем, который зарегистрировали в подразделении по гражданству и миграции.

Небольшие сомнения были уже на этапе сбора документов. Работодатель требовал квалифицированных специалистов, однако фирма-посредник так и не попросила принести трудовую или диплом.

— В компании ответили, что документы будем показывать непосредственному нанимателю. Тогда подумал, что это не моя забота, а промах нанимателя, который забыл заранее проверить наши навыки.

Заграничный тариф казался крайне выгодным: если на родине предлагали в частном домостроении максимум 10 долларов за квадратный метр (около 21 белорусского рубля), то польские наниматели озвучивали сумму в 10 евро (около 25 белорусских рублей). В зависимости от сложности работы оплата поднималась до 15 евро (около 37 белорусских рублей).

По подсчетам Василия, за месяц один человек мог заработать минимум полторы тысячи евро. Если интенсивно трудиться — две с половиной тысячи. Из-за этого бригада планировала задержаться на долгий период. Работникам оформили визу на 186 дней — в дальнейшем ее могли продлить.

— Мы ехали в Польшу не работать, а зарабатывать деньги. Была цель — приехать, взять определенный фронт работ, максимально быстро его сделать и уехать. Но что-то пошло не так.

Первые неприятности начались за несколько дней до отъезда — в фирме сказали, что поначалу придется трудиться в Литве.

На вопрос о легальности такой перемены ответили, что трудоустройство оформят как командировку от польского нанимателя. Документально рокировку никак не подкрепили.

— Я спустил все на тормозах, так как не понимал внутренних распорядков иностранных компаний. Спросил насчет командировочных, но мне ответили, что этот вопрос решится уже на месте, — вспоминает парень.

Из страны выезжали группой в пять человек, границу пересекали через Польшу. Перед отправлением группу проинструктировали: на границе нужно отвечать, что они едут в Краков.

Прибыв в страну, бригада начала работать. Стало ясно, что ранее заявленные обязательства исполнены не будут: белорусам пришлось оплачивать из своего кармана проезд, проживание, питание и коммуналку — примерно 300 евро в месяц на пятерых. Также возникли вопросы с начислением зарплаты.

— Изначально мы оговаривали такую схему: делаем свой объем работ, сдаем его, получаем деньги. Дальше едем домой и возвращаемся, когда появляется новый объект.

На деле все вышло иначе, местный начальник рассчитывался с бригадой нерегулярно. Объяснял он это тем, что заказчик не перечисляет средства за выполненную работу. Василий находился в Литве с сентября по декабрь, и за это время получил только 2400 евро. Дополнительно команде за все время выплатили еще 750 евро на еду.

Из-за того, что часть денег все-таки выплачивалась, бригада не возвращалась домой. Местный руководитель, в свою очередь, «кормил завтраками» команду и объяснял, что «деньги вот-вот будут».

В итоге Василий не вытерпел и уехал обратно в Беларусь. Парень уже два года пытается вернуть оставшуюся часть зарплаты — сейчас по делу проводится проверка. Фирма-посредник, которая помогла бригаде трудоустроиться, приостановила свою деятельность — компанию признали банкротом и лишили лицензии.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

«Удалось получить только 5 тысяч российских рублей на дорогу»

Александр зимой увидел объявление о работе в России по телевизору. Вакансия его заинтересовала, так как «в холодное время найти место строителя крайне сложно».

До этого мужчина трудился дорожным работником на крупной минской стройке — укладывал плитку и бордюры. По словам Александра, он решил уйти оттуда, так как рабочих обманывали и не выплачивали зарплату целиком. В итоге Александр уволился и начал искать новую работу. Однако процесс затянулся.

— Денег не было, да и жена начала напрягать, что я без дела сижу, — вспоминает мужчина. Он позвонил по указанному в объявлении номеру и связался с фирмой, которая помогала трудоустраивать белорусов за границу. Консультант Алена быстро ввела в курс дела: есть вакансия строителя в России без официального оформления.

Платить обещали 800 рублей в день (25 белорусских рублей). За месяц работы без выходных можно было получить 25 тысяч российских рублей, или около 350 долларов.

— Условия обещали хорошие: проживание в общежитии, питание, душ. На деле потом ничего этого не было: холодный вагончик с мультиваркой и холодильником, душ раз в неделю и еда за свои деньги, — забегает вперед мужчина.

Однако в тот момент Александр согласился поехать. Его проинструктировали, что группа выезжает автобусом из Орши и прибывает на стройку в российский Красногорск.

Прибыв на место, бригада сразу приступила к работе. Занятость каждый день отличалась. «Мог вначале раствор месить, а потом блоки разгружать и воду откачивать», — вспоминает Александр.

Раз в неделю начальник выдавал всем строителям под роспись в ведомости тысячу российских рублей на еду. Мужчина проработал там с февраля по май, но так и не увидел зарплату.

Когда Александр решил уехать домой, ему начали угрожать и говорить, что не выплатят ничего. Однако мужчине удалось получить 5 тысяч российских рублей на дорогу и вернуться в Беларусь.

По приезде мужчина обратился в Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси и инспекцию по труду Российской Федерации. Также он регулярно связывается с бывшим работодателем. Однако фирма не спешит выплачивать деньги и просит Александра «еще немного подождать».

«Наниматель остался должен 700 долларов»

В мае этого года Егор нашел объявление о вакансии фасадчика в Польше. Работу предлагала местная фирма, которая помогала трудоустраиваться иностранцам. Консультант объяснил, что ему пришлют приглашение от нанимателя, после чего можно будет оформить рабочую визу.

Предложение парня устроило, так как в его родном городе на границе с Польшей «работы как таковой и нет».

— Может быть, в Минске зарплата побольше, но на периферии платят гроши. Жена работает учителем начальных классов, и у нее зарплата 300 рублей. А мне и семью кормить надо, и за жилье платить.

В итоге Егор предложил знакомому присоединиться к нему — ребята оформили визы и уехали на работу.

В Гданьске их встретил посредник, который дал им деньги на проезд и поручил ехать в город Румия. Там белорусов встретил наниматель и заселил их в съемную квартиру. После этого парни начали трудиться — как и было оговорено, выполняли фасадные работы.

Ребята договаривались на почасовую оплату — 14 злотых в час. При этом трудовой договор они не заключали.

— Это все логично развивалось. Наниматель говорил: «Да-да, подпишем договор», — а в итоге дотянул до того, что подписывать ничего уже не нужно. До этого я тоже работал неофициально. Но там меня все устраивало, ведь деньги выплачивали вовремя, — объясняет Егор.

В итоге ребята отработали полтора месяца. За июнь наниматель выплатил Егору 1300 злотых, или около 350 долларов, но остался должен за июль еще 2500 злотых, или почти 700 долларов.

Эти деньги белорусы пока получить не могут. Сейчас они живут в польском хостеле, неофициально работают у другого нанимателя и ждут, пока им выплатят долг. Тем временем им помогают готовить обращение в Инспекцию по труду Польши.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Эксперты: «План „Б“ должен быть всегда»

— Как показывает практика, наши граждане часто ищут работу за границей в интернете и социальных сетях. В таких случаях мы всегда рекомендуем убедиться, что компания, которая обещает трудоустроить вас за границей, действительно существует, — рассказывает руководитель Программы «Ла Страда Беларусь» Елена Нестерук.

На сайте компании должны быть указаны юридический адрес фирмы, ФИО должностных лиц, городские и мобильные телефоны и иная контактная информация. Все компании в любой стране подлежат государственной регистрации как субъекты хозяйствования, поэтому в переписке с ними следует поинтересоваться номером регистрационного удостоверения. Эта информация не является закрытой, и если вам отказывают в ознакомлении с ней, это повод насторожиться.

— Если вы обращаетесь к белорусским фирмам-посредникам в поисках подходящей вакансии за границей, то помните, что они должны иметь лицензию на трудоустройство белорусских граждан в определенные страны и по конкретной специальности, выданную МВД Республики Беларусь, — напоминает специалист.

Осуществление трудовой деятельности за границей возможно только по рабочей визе, которая должна быть оформлена еще до отъезда. Поменять тип визы, туристическую на рабочую, находясь за границей, невозможно.

Еще до получения рабочей визы с иностранным нанимателем должен быть подписан трудовой договор. Правда, самостоятельно устраиваясь на работу в России или Польше по упрощенному порядку трудоустройства, иногда контракт подписывают по приезде на месте.

— Но в таком случае внимательно смотрите, что подписываете, как называется этот документ и какие положения содержит. В трудовом договоре должны быть четко прописаны характер и место работы, условия труда и оплата, в том числе за работу в ночное, сверхурочное время, выходные и праздничные дни, размер премий, надбавок и удержаний с заработной платы, права, обязанности, ответственность сторон, — рассказывает Елена Нестерук.

Также в трудовом договоре указывается, как и за чей счет будут организованы проезд, питание, проживание, медицинское обслуживание трудового мигранта. Описываются условия социального страхования, порядок возмещения вреда, причиненного здоровью.

— Мы сталкивались с такими случаями, когда наших мигрантов селили за 15−20 километров от места работы, предоставляли транспорт. А потом высчитывали за него чуть ли не половину зарплаты, — объясняет эксперт.

В договоре не должно быть расплывчатых фраз типа «работник обязан выполнять и другие поручения нанимателя». Руководствуясь таким выражением, наниматель может требовать выполнения абсолютно любой работы. Вообще же лучше избегать устных договоренностей с будущим нанимателем. Все его обещания должны быть прописаны в трудовом договоре.

— Однако часто, как мы видим по обращениям в Программу «Ла Страда», зарубежные наниматели предлагают иностранным работникам подписать не трудовой договор, а договор подряда. Это с юридической точки зрения абсолютно разные документы. А по сути — нарушение.

Кроме того, работа по договору подряда ставит работника в достаточно уязвимое положение. В таких условиях наниматель не обязан предоставлять ни больничные, ни отпускные, он не оплачивает работы сверхурочно или в выходные. Он может выплатить оговоренную сумму лишь частично либо не выплатить совсем, мотивируя это тем, что работы выполнены якобы некачественно или не в полном объеме.

— Вы должны понимать, как действовать, чтобы отстоять свои права. План «Б» должен быть всегда. Поэтому с самого начала процесса трудоустройства в другой стране делайте копии всех документов, которые подписываете. Храните переписку с нанимателем, снимайте фото и видео, где было бы видно, где и кем вы работаете, какую именно работу выполняете. Подумайте о том, чтобы были свидетели, запишите их контактные данные.

Если вы понимаете, что ваши права нарушаются со стороны нанимателя, не ждите, обращайтесь в соответствующие органы непосредственно в стране трудоустройства. Вернувшись на родину, доказать факт нарушения прав трудящихся мигрантов очень сложно.

— Отправляясь работать за границу, обязательно оформляйте медицинскую страховку. Имейте на первое время сумму, которой будет достаточно, например, чтобы вернуться домой. Запишите телефоны белорусского посольства и горячих линий, которые помогают трудящимся мигрантам в других странах, — резюмирует эксперт.

Читайте также

«Люди голосуют ногами». Какие страны включились в борьбу за белорусских работников

В Беларуси ощутимо выросло число уехавших на заработки. Власти думают, как удержать трудовых мигрантов