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Нетаньяху выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 и возложил вину на Сирию

18.09.2018 22:25 — Разное | Партизан  
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Минобороны России утверждает, что израильские истребители F-16 "прикрылись российским самолетом", подставив его под удар ракеты комплекса С-200. Все находившиеся на борту Ил-20 15 российских военнослужащих погибли

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник выразил сожаление в связи с гибелью российских военных при крушении самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20, передает ТАСС.

Премьер-министр добавил, что Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна.

Кроме того, Нетаньяху предложил Путину отправить в Москву главу ВВС Израиля.

Глава правительства Израиля также заявил о важности продолжения координации Москвы и Тель-Авива в Сирии, начатой осенью 2015 года. С того времени между двумя странами действует механизм коммуникаций, который призван оградить их от случайных столкновений и иных опасных инцидентов при проведении операций в Сирии, где израильтяне регулярно атакуют объекты военного присутствия Ирана и его сателлитов.

В Кремле сообщили, что "для проведения тщательного расследования произошедшей трагедии Нетаньяху обещал предоставить подробную информацию о действиях в этот день израильской авиации над сирийской территорией, которую в ближайшее время в Москву привезет командующий ВВС Израиля".

Путин же напомнил, что "подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате - российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО", сказано в сообщении пресс-службы российского президента.

Подчеркивается, что "президент России призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций".

Беседа Путина и Нетаньяху состоялась на фоне обвинений Израиля в том, что именно израильские летчики виноваты в гибели российского самолета, хотя сбит он был сирийскими ПВО.

Посол Израиля в РФ Гарри Корен был вызван в МИД РФ. Временная поверенная в делах Израиля в Москве Керен Коэн-Гат уже побывала в МИД. Беседа там длилась около получаса, при этом дипломат отказалась от комментариев для журналистов, сообщил ТАСС.

В отношении Израиля может быть принят ряд жестких ответных мер, уже заявили в Москве.

Минобороны России утверждает, что израильские истребители F-16 "прикрылись российским самолетом", подставив его под удар ракеты комплекса С-200. Все находившиеся на борту Ил-20 15 российских военнослужащих погибли. Российское военное ведомство расценивает провокационные действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на адекватные ответные действия.

Израиль в свою очередь возлагает ответственность за все произошедшее на режим Башара Асада, чья армия и сбила самолет из российского комплекса С-200. "Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - говорится в заявлении Армии обороны Израиля. Официальный представитель коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" американский полковник Шон Райан заявил, что возглавляемая США международная коалиция не причастна к катастрофе самолета ВКС России в Сирии. Брифинг из Багдада транслировался Пентагоном.

"Коалиция не причастна к этому. Трудно комментировать, потому что это только произошло. И я уверен, что расследование уже проводится. Больше я ничего не могу комментировать", - отметил он.

Российские эксперты по Израилю, однако, отмечают, что трагический инцидент с российским самолетом-разведчиком не приведет к обострению отношений между Россией и Израилем до кризиса того уровня, в котором три года назад оказались Москва и Анкара.

"Если вспомнить ту ужасную ситуацию, которая была почти три года назад, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолет, то тогда злой умысел был очевиден. Мало кто сомневался, что кое-кто в Анкаре, по определенным причинам, был в этом заинтересован. Сейчас мы имеем дело с трагической случайностью, обвинять в которой политическое руководство Израиля было бы нелогично", - заявил "Интерфакс" старший научный сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис.

"В этой трагедии не заинтересован ни премьер Нетаньяху, ни военный министр Либерман, для которого хорошие отношения с Москвой являются ключевым ресурсом для политической поддержки в Израиле", - считает эксперт.

По его оценке, израильская сторона будет воздерживаться от официальных комментариев, пока не проведет детальные разбирательства по трагическому инциденту с российским военным самолетом, по итогам которых можно было бы договориться с Москвой о взаимодействии по предотвращению подобных трагических случаев, считают российские эксперты по Израилю.


"Полагаю, что Израиль заинтересован в детальном разбирательстве, поскольку не хочет поставить под удар свои отношения с Москвой. Уровень взаимодействия по сирийской проблематике всегда был таков, что его можно было охарактеризовать не просто, как партнерский, но даже, как дружественный", - сказал Марьясис.


 
 
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Минобороны России утверждает, что израильские истребители F-16 "прикрылись российским самолетом", подставив его под удар ракеты комплекса С-200. Все находившиеся на...
 
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