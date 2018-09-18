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Названы города, которые сильнее всего страдают от туристов
Барселона возглавила список европейских городов, жители которых больше всего страдают от наплыва туристов.
Об этом свидетельствует данные рейтинга, который составил онлайн-портал Statista, пишет во вторник, 18 сентября,
Барселона
На втором месте рейтинга разместился Амстердам, на третьем - Венеция. В десятку также попали Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Москва, Афины и Нант.
Исследователи проанализировали 500 городов, которые в 2017 году посетило наибольшее количество туристов согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO).
Для исчисления перегруженности городов исследователи учитывали доступные места для ночлега на квадратный километр, сравнили количество туристов в пиковый сезон с количеством местных жителей, а также узнали в тысячи жителей каждого города, как они относятся к туристам и не испытывают ли дискомфорт из-за них.
Учитывая эти данные, города присваивали рейтинг от 10 (туристы не создают дискомфорта для горожан) до 1 (туристы существенно мешают местным).
Ранее был опубликован рейтинг наиболее недовольных туристов мира, а также самых счастливых путешественников.
Также были определены наиболее популярные страны в соцсети Instagram.
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Барселона возглавила список европейских городов, жители которых больше всего страдают от наплыва туристов.
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