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Названы города, которые сильнее всего страдают от туристов

18.09.2018 22:11 — Разное | Партизан  
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Барселона возглавила список европейских городов, жители которых больше всего страдают от наплыва туристов.

 Об этом свидетельствует данные рейтинга, который составил онлайн-портал Statista, пишет во вторник, 18 сентября, Европейская правда.


Барселона

На втором месте рейтинга разместился Амстердам, на третьем - Венеция. В десятку также попали Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Москва, Афины и Нант.

Исследователи проанализировали 500 городов, которые в 2017 году посетило наибольшее количество туристов согласно данным Всемирной туристической организации (UNWTO).

Для исчисления перегруженности городов исследователи учитывали доступные места для ночлега на квадратный километр, сравнили количество туристов в пиковый сезон с количеством местных жителей, а также узнали в тысячи жителей каждого города, как они относятся к туристам и не испытывают ли дискомфорт из-за них.

Учитывая эти данные, города присваивали рейтинг от 10 (туристы не создают дискомфорта для горожан) до 1 (туристы существенно мешают местным).

Ранее был опубликован рейтинг наиболее недовольных туристов мира, а также самых счастливых путешественников.

Также были определены наиболее популярные страны в соцсети Instagram.

 
 
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Барселона возглавила список европейских городов, жители которых больше всего страдают от наплыва туристов.
 
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