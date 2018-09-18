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В наземном транспорте Минска хотят внедрить оплату банковской картой

18.09.2018 22:03 — Разное | Партизан  
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В наземном транспорте Минска хотят внедрить систему оплаты проезда банковской картой, которая сейчас действует в метро.

Сейчас этот вопрос рассматривается, сообщили в ГУ «Столичный транспорт и связь».
Директор учреждения Валерий Шкуратов отметил, что с июня на турникетах всех станций подземки заработали валидаторы с оплатой проезда бесконтактным способом с помощью банковской карточки. Рассчитываться за проезд могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless.

 

Для того что система оплаты проезда банковской картой появилась в наземном транспорте, столичные транспортники изучат опыт Санкт-Петербурга, пишет БелТА. На сегодняшний день реализовать данный проект мешает отсутствие онлайн-соединений для бесконтактных платежей в автобусах, троллейбусах и трамваях.


 
Теги: Минск
 
 
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В наземном транспорте Минска хотят внедрить систему оплаты проезда банковской картой, которая сейчас действует в метро.
 
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