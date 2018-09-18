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Андрей Малахов отпраздновал свой развод

18.09.2018 21:28 — Разное | Партизан  
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Телеведущий проводит время в Грузии с известной актрисой.


Андрей Малахов и Марина Федункив
Фото: @malakhov007 Instagram Андрея Малахова

Недавно стартовала очередная акция «В отпуск с Андреем Малаховым». Несколько счастливчиков отправились с известным телеведущим в Грузию. Как оказалось, вместе с ним отдыхать полетела известная актриса — Марина Федункив. «Марина стала сюрпризом нашей команде», — рассказывает Андрей.

Во время путешествия Малахов и Федукнив записали забавный ролик. В нем две звезды празднуют... развод телеведущего. «Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси», — в шутку заявила Марина, намекая на то, что именно она заняла место жены Андрея — Натальи Шкулевой. 

На кадрах видео видно: Малахов приятно проводит время в обществе своей подруги. Пара сняла, как дегустирует напитки в ресторане и отдыхает в бассейне. Там, кстати, был сделан снимок, на котором Андрей держит Марину на руках. В подписи к нему ведущий телеканала «Россия-1» извиняется перед женой: «Наташа прости...» Это, кстати, семейный хештэг Малахова.

Напомним, пишет 7 дней, что через пару месяцев Андрей будет праздновать первый день рождения сына Александра. Малыш появился на свет 17 ноября в подмосковной клинике. Телеведущий пока что прячет ребенка от публики, но не исключено, что скоро он решится познакомить телезрителей со своим сыном.





 
 
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Телеведущий проводит время в Грузии с известной актрисой.
 
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