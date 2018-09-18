Андрей Малахов отпраздновал свой развод





Андрей Малахов и Марина Федункив

Фото: @malakhov007 Instagram Андрея Малахова





Недавно стартовала очередная акция «В отпуск с Андреем Малаховым». Несколько счастливчиков отправились с известным телеведущим в Грузию. Как оказалось, вместе с ним отдыхать полетела известная актриса — Марина Федункив. «Марина стала сюрпризом нашей команде», — рассказывает Андрей.





Во время путешествия Малахов и Федукнив записали забавный ролик. В нем две звезды празднуют... развод телеведущего. «Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси», — в шутку заявила Марина, намекая на то, что именно она заняла место жены Андрея — Натальи Шкулевой.





На кадрах видео видно: Малахов приятно проводит время в обществе своей подруги. Пара сняла, как дегустирует напитки в ресторане и отдыхает в бассейне. Там, кстати, был сделан снимок, на котором Андрей держит Марину на руках. В подписи к нему ведущий телеканала «Россия-1» извиняется перед женой: «Наташа прости...» Это, кстати, семейный хештэг Малахова.





пишет 7 дней, что через пару месяцев Андрей будет праздновать первый день рождения сына Александра. Малыш появился на свет 17 ноября в подмосковной клинике. Телеведущий пока что прячет ребенка от публики, но не исключено, что скоро он решится познакомить телезрителей со своим сыном. Напомним,7 дней, что через пару месяцев Андрей будет праздновать первый день рождения сына Александра. Малыш появился на свет 17 ноября в подмосковной клинике. Телеведущий пока что прячет ребенка от публики, но не исключено, что скоро он решится познакомить телезрителей со своим сыном.















