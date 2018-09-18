|
Андрей Малахов отпраздновал свой развод
Телеведущий проводит время в Грузии с известной актрисой.
Андрей Малахов и Марина Федункив
Фото: @malakhov007 Instagram Андрея Малахова
Недавно стартовала очередная акция «В отпуск с Андреем Малаховым». Несколько счастливчиков отправились с известным телеведущим в Грузию. Как оказалось, вместе с ним отдыхать полетела известная актриса — Марина Федункив. «Марина стала сюрпризом нашей команде», — рассказывает Андрей.
Во время путешествия Малахов и Федукнив записали забавный ролик. В нем две звезды празднуют... развод телеведущего. «Малахов развелся с женой и свадьбу втихую празднует в Тбилиси», — в шутку заявила Марина, намекая на то, что именно она заняла место жены Андрея — Натальи Шкулевой.
На кадрах видео видно: Малахов приятно проводит время в обществе своей подруги. Пара сняла, как дегустирует напитки в ресторане и отдыхает в бассейне. Там, кстати, был сделан снимок, на котором Андрей держит Марину на руках. В подписи к нему ведущий телеканала «Россия-1» извиняется перед женой: «Наташа прости...» Это, кстати, семейный хештэг Малахова.
Напомним,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущий проводит время в Грузии с известной актрисой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)