Пять фактов о пяти назначенцах

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Бывший председатель колхоза имени Суворова

Ивану Маркевичу 52 года, он родом из деревни Мякиши Щучинского района. По образованию агроном, окончил в Гродно Сельскохозяйственный институт (Гродненский аграрный университет). Работал в ряде сельхозпредприятий страны: и в Гродненском районе, и в Шумилинском, и в Воложинском. В Воложинском районе Иван Станиславович возглавлял колхоз имени Суворова.









Примечательно, что Маркевич учился не в белорусской Академии управления, а в российской. Впоследствии стал заместителем председателя Воложинского райисполкома по сельскому хозяйству и продовольствию. Оттуда его перевели управляющим делами Минского облисполкома.





В 2016 году Иван Маркевич выдвигался в депутаты Палаты представителей по Молодечненскому сельскому округу. Соперником его был пенсионер из ОГП Владимир Смоляк. Ермошина тогда заявила об уверенной победе Маркевича.

При выдвижении в декларации о доходах Маркевич указал кредит на сумму 150 миллионов рублей (по курсу 2015 года сумма составляла 8 тысяч долларов). Без учета кредита средний доход Маркевича составлял около 22 миллионов рублей в месяц, или около 1100 долларов. У него в собственности большая квартира в Минске (100 кв.м.), а также дом в Воложине (198 кв.м.) и еще мотоцикл «Ява».





Как депутат Иван Маркевич ничем особенным не отличился. Работал заместителем председателя комиссии по законодательству. «Кто хочет найти работу, тот обязательно ее найдет», — говорил он.





После сегодняшнего назначения Маркевич перестанет получать зарплату депутата, но довыборы проводиться не будут.





Нынешняя должность заместителя председателя Минского облисполкома пока является самой высокой в карьере этого чиновника.





Новый заместитель Анфимова









Фото sb.by.





Василий Герасимов назначен заместителем председателя Комитета государственного контроля. Герасимову 42 года, а родом он из Минска . Ранее работал помощником президента по Брестской области.





Герасимов окончил юридический факультет БГУ, а после его окончания попал на работу в Высший хозяйственный суд (ныне ликвидированный). С 2003 года на протяжении десяти лет занимал должность начальника Главного экспертно-правового управления КГК, затем стал председателем КГК Гродненской области.





Являясь помощником президента по Брестской области, Герасимов встречался с противниками строительства в городе аккумуляторного завода, обещал передать их информацию в Администрацию президента. В ходе прошлогодних протестов против «Декрета о тунеядцах» Герасимов заявил: «Не надо воспринимать сбор на финансирование государственных расходов как наказание. Это обязанность гражданина — платить налоги. Дело не в том, чтобы взыскать. Это сделано для того, чтобы подтолкнуть граждан работать».





Работал в посольстве России в Германии









Фота inc.by.





Марину Долгополову на посту посла Беларуси в Латвии сменил Василий Маркович. В результате сложилась ситуация, когда ни одно из белорусских посольств в мире не возглавляет женщина-посол.





Новому послу в Латвии Василию Марковичу 62 года, он родом из Кожан-Городка Брестской области. «Женщины пряли, вязали, а мужики доставали табак, складывали в «папуши» и мелко резали. С большой печки, которая углом выходила в комнату, мы, детвора, увлеченно наблюдали за тем, как взрослые делали самокрутки, затягивались и обязательно говорили что-то типа: «Ох и крепкий тютюн у тебя, Леонтьевич, хоть бодылле добавляй!»» — рассказывал дипломат.





Учился он на юрфаке БГУ, работал в Торгово-промышленной палате БССР. Начинал работать на дипломатическом поприще еще во времена СССР, являлся третьим секретарем посольства СССР (а впоследствии и России) в Германии. Дело в том, что тогда еще не существовало посольства Беларуси в Германии. А после открытия такового, Маркович и там занимал должность третьего секретаря.





Являвшийся тогда послом Беларуси в Германии член БНФ Петр Садовский вспоминает: «Достойный человек, самые лучшие мои рекомендации. Это человек слова. Превосходно знает немецкий язык. Очень рад такому назначению. Белорусским языком он тоже хорошо владеет, мы же тогда всю документацию вели по-белорусски», — рассказал Садовский.





С 1998 года Маркович был генеральным консулом Беларуси в Даугавпилсе. Так что латвийское направление работы ему известно. При Марковиче в городе был открыт Центр белорусской культуры. «Знаете, когда находишься за границей, то своя национальность делается ближе, ты чувствуешь это острее, чем здесь, в Беларуси», — говорил тогда Маркович.





Последней для Василия Марковича на дипломатической службе была должность посла в Чехии. Примечательно, что в это время товарооборот между нашими странами достиг наибольшего подъема. Маркович представлял Беларусь на похоронах бывшего президента Чехии Вацлава Гавела.





Супруга Марковича из Подмосковья. Познакомились они в лагере на Азовском море, где работали вожатыми. Говорят, это была любовь с первого взгляда. В Логойском районе, в деревне Марковщина, они построили дом.





Евразийского интегратора направили в Хельсинки





Фото euroradio.fm.





Алексей Самосуев стал послом Беларуси в Финляндии. До этого являлся начальником управления евразийской интеграции при МИД.





Примечательно, что Самосуев не раз сопровождал Александра Лукашенко в поездках в Россию, например, в Сочи в ходе майского визита туда главы государства. Ездил наблюдать за выборами в Азербайджан. Работал в посольстве Беларуси в Бельгии.





Обратим внимание, что именно Самосуев знакомил иностранных дипломатов с новыми правилами въезда в Беларусь после того, как было принято решение о введении безвизового въезда для граждан европейских стран и США.





Примечательно и то, что супруга Алексея Самосуева Виктория Сысоева работает главным бухгалтером в МИД. В социальных сетях он подписан на посольства Беларуси в Швейцарии и Южной Африке, а также на англоязычные новости.





Являясь председателем райисполкома, жил в деревне, а не в городе













Валерий Ребковец 12 лет возглавлял Пинский райисполком. За преданность своему делу и деловые качества Ребковец назначен заместителем председателя Брестского облисполкома. Родом он из большого полесского села Чухово Пинского района. Валерию было пятнадцать лет, когда умер отец. Мать одна поставила на ноги шестерых детей.





Окончил Ребковец сельскохозяйственную академию по специальности «экономист». Работал в родном колхозе «Прогресс». До назначения в Пинский райисполком возглавлял местную райсельхозхимию.





Интересный факт: после назначения он не переехал жить в Пинск, а на работу ездил из деревни Логишин, где у него дом. Там же медрегистратором в больнице работала его жена. В семье две дочери.





«Нам есть что показать, есть чем удивить приезжих. Район имеет отличные перспективы для развития экологического, сельского, водного и других видов туризма. Для перемещения по маршрутам можно выбрать любой транспорт — лодку, катер, автобус, велосипед и даже воз», — говорил Ребковец.





Сегодня Валерий Ребковец стал заместителем председателя Брестского облисполкома.



