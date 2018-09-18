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Эдуард Ханок засудил ОНТ

18.09.2018 21:02 — Разное | Партизан  
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Композитору Эдуарду Ханку удалось невозможное – выиграть суд у государственного телевидения. Его как автора популярных песен забыли упомянуть в титрах к записи концерта, пишет belsat.eu.

Эдуард Ханок засудил ОНТ
И Ханок получил 500 рублей компенсации морального вреда и 1290 рублей за расходы на юридическую помощь.

Эдуард Ханок признает, что победить помогли известность и песни, на которых завязан репертуар известных белорусских артистов. Другим автором он советует отстаивать свои права, только если есть неопровержимые аргументы. И обязательно с адвокатом.

«Почему я сейчас такой спокойный? Потому что я выиграл процесс. Один, пока хватит. Но это подняло мне тонус. Адреналина у меня килограмм!» – говорит композитор.

А дизайнерская компания Александры судилась с магазином «Торты» за неправомерное использование дизайнерских предложений. И также получила компенсацию.


 
 
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Композитору Эдуарду Ханку удалось невозможное – выиграть суд у государственного телевидения. Его как автора популярных песен забыли упомянуть в титрах к записи...
 
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