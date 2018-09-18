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Кран закрыли: дотации России для Минска закончились

18.09.2018 20:47 — Разное | Партизан  
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За последние месяцы поставки российских нефтепродуктов в Беларусь существенно уменьшились. Согласно статистике, в июле наша страна получила почти на 20% нефти меньше, чем в июне.

По информации БелаПАН, российская сторона уже подготовила решение о том, что с четвертого квартала в этом году объем поставок нефти будет сокращен. Беларусь получит столько сырья, сколько необходимо для удовлетворения внутренних потребностей страны. Также проект межгосударственного решения предусматривает, что белорусская сторона должна обосновывать эти внутренние нужды. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил 3 сентября, что поставки российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразны. 


Главная причина такой меры в том, что Россия обвиняет Минск в реэкспорте нефтепродуктов.Ожидается, что вопрос поставок российских нефтепродуктов в Беларусь будет поднят на запланированных на 21 сентября переговорах с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина.


 
Теги: Минск
 
 
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За последние месяцы поставки российских нефтепродуктов в Беларусь существенно уменьшились. Согласно статистике, в июле наша страна получила почти на 20% нефти...
 
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