Кран закрыли: дотации России для Минска закончились

По информации, российская сторона уже подготовила решение о том, что с четвертого квартала в этом году объем поставок нефти будет сокращен. Беларусь получит столько сырья, сколько необходимо для удовлетворения внутренних потребностей страны. Также проект межгосударственного решения предусматривает, что белорусская сторона должна обосновывать эти внутренние нужды. Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил 3 сентября, что поставки российских нефтепродуктов в Беларусь экономически нецелесообразны.