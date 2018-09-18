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Кран закрыли: дотации России для Минска закончились
За последние месяцы поставки российских нефтепродуктов в Беларусь существенно уменьшились. Согласно статистике, в июле наша страна получила почти на 20% нефти меньше, чем в июне.
По информации
Главная причина такой меры в том, что Россия обвиняет Минск в реэкспорте нефтепродуктов.Ожидается, что вопрос поставок российских нефтепродуктов в Беларусь будет поднят на запланированных на 21 сентября переговорах с участием Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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За последние месяцы поставки российских нефтепродуктов в Беларусь существенно уменьшились. Согласно статистике, в июле наша страна получила почти на 20% нефти...
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