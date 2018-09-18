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В Киеве ждут в суде Януковича, с последним словом
Киев приглашает Виктора Януковича в суд на последнее слово. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене, заседание запланировано на 12 октября.
Радио Свобода
Виктор Янукович обвиняется в государственной измене, содействии в ведении агрессивной войны и в посягательстве на территориальную целостность Украины, что привело к смерти людей, либо другим тяжким последствиям. Дело рассматривается в Оболонском суде Киева.
Ранее прокурор потребовал для Виктора Януковича 15 лет тюремного заключения.
В свою очередь Виктор Янукович уехал из Украины в феврале 2014 после расстрелов на Майдане. Сейчас экс-президент скрывается за границей, а в частности, в России.
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Киев приглашает Виктора Януковича в суд на последнее слово. Экс-президента Украины обвиняют в государственной измене, заседание запланировано на 12 октября.
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