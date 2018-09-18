В Киеве ждут в суде Януковича, с последним словом

сообщает, адвокат Януковича заявил, что его подзащитный хочет выступить с последним словом, но при условии международно-правовой помощи. Но судья считает, что условия ранее определены судом, и они не будут изменены. Тем более, что прежние требования явиться на заседание бывший президент страны игнорировал. Радио Свободаадвокат Януковича заявил, что его подзащитный хочет выступить с последним словом, но при условии международно-правовой помощи. Но судья считает, что условия ранее определены судом, и они не будут изменены. Тем более, что прежние требования явиться на заседание бывший президент страны игнорировал.





Виктор Янукович обвиняется в государственной измене, содействии в ведении агрессивной войны и в посягательстве на территориальную целостность Украины, что привело к смерти людей, либо другим тяжким последствиям. Дело рассматривается в Оболонском суде Киева.





Ранее прокурор потребовал для Виктора Януковича 15 лет тюремного заключения.









В свою очередь Виктор Янукович уехал из Украины в феврале 2014 после расстрелов на Майдане. Сейчас экс-президент скрывается за границей, а в частности, в России.







