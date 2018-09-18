Деревянный башмак и ящик консервированного горохового супа экспедиции начала XX века обнаружили ученые в Арктике

Экспедиция национального парка "Русская Арктика" (Архангельская область) впервые провела археологические работы на острове Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает пресс-служба нацпарка во вторник, специалисты продолжили начатое годом ранее исследование руин базового лагеря американской экспедиции под руководством Эвелина Болдуина, которая в начале 1900-х годов пыталась достичь Северного полюса. Ученым удалось сделать несколько исторических находок.

"Это деревянный башмак, очень хорошо сохранившийся за более чем 110 лет, и ящик консервированного горохового супа с инструкциями по приготовлению", - цитирует пресс-служба начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова.

Кроме того, исследователи выявили три новых объекта в рамках "восточного лагеря" экспедиции. Были обнаружены остатки газогенератора - аппарата, производившего в 1901-1902 годах водород для воздушных шаров (таким образом Э.Болдуин пытался держать связь с "большой землей", отправив по воздуху с южным ветром около 300 писем). Также выявлены две обсерватории, которые для проведения астрономических и магнитных наблюдений построил один из участников экспедиции Э.Фиалы, базировавшейся на острове Алджера в 1903-1905 годах.

Также участники экспедиции выполнили топографическую съёмку местности и получили подробный топографический план лагеря Э.Болдуина и территории вокруг него площадью более 1,5 га. "Он наглядно показывает стремительную динамику разрушения берега острова Алджера", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, национальный парк намерен подать документы в инспекцию по охране памятников Архангельской области, чтобы "Восточный лагерь экспедиции Болдуина" получил статус памятника археологии. Это позволит провести на острове Алджера археологические раскопки для максимальной фиксации объекта и сохранения исторических артефактов из-за угрозы разрушения памятника морем.

Как сообщалось, в августе 2017 года на острове Алджера группа сотрудников национального парка "Русская Арктика" занималась исследованием и описанием руин базового лагеря экспедиции Э.Болдуина, который находится на берегу, подверженном сильной эрозии. В ходе работ было собрано более 180 предметов, представляющих историческую ценность и иллюстрирующих уровень подготовки экспедиции в полярные широты эпохи первооткрывателей архипелага.

Э.Болдуин - американский путешественник, метеоролог, исследовавший Землю Франца-Иосифа и совершивший неудачную попытку достичь Северного полюса. В 1898-1899 годах в первой американской экспедиции он возглавлял один из отрядов экспедиции Уолтера Уеллмана - чикагского журналиста и энтузиаста арктических исследований,

В 1901 году Э.Болдуин стал во главе экспедиции к Северному полюсу, финансированной Уильямом Циглером. В экспедиции участвовал 51 человек, она была оснащена 420 собаками, 15 пони и 60 санями. В ходе экспедиции Э.Болдуина отстранили от руководства, после зимовки в 1901-1902 годов на Земле Франца-Иосифа экспедиция была свернута, ее участники вернулись на материк.