Трамп задумался о размещении в Польше постоянной американской военной базы

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что рассматривает идею о создании американской военной базы в Польше, передает агентство Bloomberg.

В ходе встречи в Вашингтоне с президентом Польши Анджеем Дудой Д.Трамп отметил, что "очень серьезно" изучает этот вопрос.

Президент США пообещал, что будет обсуждать эту тему с Варшавой.

"Если они хотят сделать это (разместить на своей территории базу США - ИФ), то, конечно, мы готовы поговорить об этом", - сказал Д.Трамп.

"Блумберг" отмечает, что такая база обеспечила бы постоянное военное присутствие США в Польше. В настоящее время американские военные проходят службу на польской территории, но не на постоянной, а на ротационной основе.

В сообщении отмечается, что А.Дуда считает, что его стране требуется постоянное американское военное присутствие, чтобы Варшаве было проще противостоять России.

Ранее СМИ сообщали, что Варшава предложила США разместить в Польше на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию.