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Вот это матч! Минское "Динамо" обыграло "Локомотив" в КХЛ

18.09.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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ХК "Динамо-Минск" одержал вторую победу в нынешнем чемпионате КХЛ. Команда в гостях во вторник вечером обыграла ярославский "Локомотив" – 2:1.

Отметим, что после первого периода в счете вели ярославцы-1:0 (отличился Козун). Во втором периоде игроки "Динамо" Казионов и Уиркош  вывели вперед минчан – 2:1.

Примечательно, что  игроки "Локомотива" выполнили 45 бросков по воротам минчан. А "зубры" – лишь 16, причем 9 из них пришлись на второй период.

 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" одержал вторую победу в нынешнем чемпионате КХЛ. Команда в гостях во вторник вечером обыграла ярославский "Локомотив" – 2:1. Отметим, что после...
 
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