ХК "Динамо-Минск" одержал вторую победу в нынешнем чемпионате КХЛ. Команда в гостях во вторник вечером обыграла ярославский "Локомотив" – 2:1.

Отметим, что после первого периода в счете вели ярославцы-1:0 (отличился Козун). Во втором периоде игроки "Динамо" Казионов и Уиркош вывели вперед минчан – 2:1.

Примечательно, что игроки "Локомотива" выполнили 45 бросков по воротам минчан. А "зубры" – лишь 16, причем 9 из них пришлись на второй период.