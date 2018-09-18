|
Вот это матч! Минское "Динамо" обыграло "Локомотив" в КХЛ
ХК "Динамо-Минск" одержал вторую победу в нынешнем чемпионате КХЛ. Команда в гостях во вторник вечером обыграла ярославский "Локомотив" – 2:1.
Отметим, что после первого периода в счете вели ярославцы-1:0 (отличился Козун). Во втором периоде игроки "Динамо" Казионов и Уиркош вывели вперед минчан – 2:1.
Примечательно, что игроки "Локомотива" выполнили 45 бросков по воротам минчан. А "зубры" – лишь 16, причем 9 из них пришлись на второй период.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ХК "Динамо-Минск" одержал вторую победу в нынешнем чемпионате КХЛ. Команда в гостях во вторник вечером обыграла ярославский "Локомотив" – 2:1. Отметим, что после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)