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Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?

18.09.2018 23:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Оставить нажитое добровольно или в принудительном порядке? Более 20 семей – детей и внуков ветеранов войны, собираются выселить из трехэтажного дома на Карла Маркса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проблемный дом на Маркса. Когда ждать отселения, и надолго ли продлится капремонт?

Сотрудники ЖКХ Ленинского района уверяют – жить в здании, покрытом трещинами, небезопасно. У жильцов же – своя правда.

Подробнее – в видеоматериале

 
 
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Новости Беларуси. Оставить нажитое добровольно или в принудительном порядке? Более 20 семей – детей и внуков ветеранов войны, собираются выселить из трехэтажного...
 
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