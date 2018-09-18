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"Ливерпуль" вырвал победу у "ПСЖ" в Лиге чемпионов, "Барселона" разгромила ПСВ
Во вторник стартовал групповой футбольной Лиги чемпионов. В центральном матче дня английский «Ливерпуль» вырвал на последних минутах победу у французского «Пари Сен-Жермен» — 3:2.
Испанская «Барселона» разгромила обидчика БАТЭ — нидерландский ПСВ — 4:0. Чемпион России «Локомотив» крупно уступил в гостях турецкому «Галатасараю» — 0:3.
Результаты матчей дня
Группа «А»
«Брюгге» — «Боруссия» Д — 0:1.
«Монако» — «Атлетико» — 1:2.
Группа «B»
«Барселона» — ПСВ — 4:0.
«Интер» — «Тоттенхэм» — 3:0.
Группа «С»
«Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2.
«Црвена Звезда» — «Наполи» — 0:0.
Группа «D»
«Галатасарай» — «Локомотив» — 3:0.
«Шальке-04» — «Порту» — 1:1.
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Во вторник стартовал групповой футбольной Лиги чемпионов. В центральном матче дня английский "Ливерпуль" вырвал на последних минутах победу у французского "Пари...
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