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"Ливерпуль" вырвал победу у "ПСЖ" в Лиге чемпионов, "Барселона" разгромила ПСВ

19.09.2018 00:27 — Разное | Tut.by  
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Во вторник стартовал групповой футбольной Лиги чемпионов. В центральном матче дня английский «Ливерпуль» вырвал на последних минутах победу у французского «Пари Сен-Жермен» — 3:2.


Reuters

Испанская «Барселона» разгромила обидчика БАТЭ — нидерландский ПСВ — 4:0. Чемпион России «Локомотив» крупно уступил в гостях турецкому «Галатасараю» — 0:3.

Результаты матчей дня

Группа «А»

«Брюгге» — «Боруссия» Д — 0:1.

«Монако» — «Атлетико» — 1:2.

Группа «B»

«Барселона» — ПСВ — 4:0.

«Интер» — «Тоттенхэм» — 3:0.

Группа «С»

«Ливерпуль» — «ПСЖ» — 3:2.

«Црвена Звезда» — «Наполи» — 0:0.

Группа «D»

«Галатасарай» — «Локомотив» — 3:0.

«Шальке-04» — «Порту» — 1:1.

 
 
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Во вторник стартовал групповой футбольной Лиги чемпионов. В центральном матче дня английский "Ливерпуль" вырвал на последних минутах победу у французского "Пари...
 
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