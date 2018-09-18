"Здесь смеюсь, а поплачу дома". Байкеры вспомнили своих погибших товарищей

18 сентября, в День памяти погибших мотоциклистов, минские байкеры съехались на панихиду в Храм Всех Святых, а потом отправились на Минское море — запустить небесные фонарики. Так мотоциклисты почтили своих ушедших товарищей.





Как появился День памяти погибших мотоциклистов? Этот день начали отмечать после ДТП, которое произошло в Симферополе 16 сентября 2008 года. В аварии погибла молодая девушка — Анна Мишуткина. На огромной скорости Анну на ее Suzuki сбил Bentley. Водителем авто оказался сын одного из крымских депутатов. Мотоцикл взорвался от мощного удара. Девушка скончалась на месте ДТП. Суд в 2011 году освободил водителя от ответственности. Хоронили Анну 18 сентября. После этого случая в бывших странах СССР каждый год байкеры организовывают День памяти погибших мотоциклистов.

— Что здесь происходит? — затормозил у стоянки возле церкви, заполненной мотоциклами, водитель Ford. Узнав причину, махнул рукой: — Абы что. Да потому что сегодня они молятся — а завтра носиться на скорости будут.

— Зачем вы такое говорите? Не надо всех под одну гребенку. Если бы вы хоть немного знали… — попытался поспорить с автомобилистом один из байкеров, но, одернутый своим приятелем, замолчал и отвернулся от автомобиля.





— Не надо связывать молитву и поведение на дороге в одно целое. Сегодня мотоциклисты приехали помолиться за усопших. Это все, чем мы можем им помочь и что для них сделать. Это память перед Господом, — говорит священник Сергий, а в миру — Сергей Лешкевич, который тоже увлечен мотоциклами и сам ездит на тяжелом байке.

Сергей убежден: не все, кто гоняет на байках, попадают в ДТП. Это дело случая, вылетевший случайно на дорогу камень может все изменить — «судьба, говорят многие».



























































— Я не могу учить мотоциклистов и грозить им пальцем. Но хочется посоветовать: научитесь управлять мотоциклом, чтоб байк тебя не взвинчивал и ты сидел ровно, владел ситуацией и понимал, что можешь сделать.

Вечером к дамбе Минского моря съехались больше трехсот мотоциклистов. Многие байкеры сразу приехали сюда.





— Я атеист и в церковь не хожу, поэтому и приехал сразу сюда. Запущу фонарик, постою, покурю, подумаю… — говорит Илья, приехавший на спортбайке Suzuki.

Компания мотоциклистов стояла на дамбе — парни и девушки курили, смеялись и разговаривали. «Смеетесь? А как же почтить память?» — обратились мы к ним.























— Да нет, вы не подумайте, что мы сюда как на тусовку приехали. А смеемся… ну просто так получилось… Вообще и у нас есть друзья, которые разбились на мотоциклах. Мы их помним, они в наших сердцах, — рассказал один из мотоциклистов.

— Мы сейчас тут фонарики запустим, а потом поедем все вместе на наше место — Октябрьскую. Постоим там, кофе попьем, ребят повспоминаем. А дома я поплачу… — добавила хрупкая девушка.