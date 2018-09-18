На украинском рынке не все рады белорусским производителям





Торговая кооперации и расширение присутствия белорусских товаров на украинском рынке ведут к усилению противодействия со стороны украинских производителей.

Итоги первого полугодия белорусско-украинского экономического сотрудничества можно назвать вполне впечатляющими: полугодовой товарооборот между странами вырос на 21% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составил 2,567 млрд долларов. Торговый дом "МАЗ-Украина" в ежегодном Национальном бизнес рейтинге стал автоимпортером №1 в Украине (анализ данных за 2017 год), украинские партнеры МАЗ запустили в производство еще один автомобиль. Совместное предприятие по производству троллейбусов в г. Днипро со своими моделями Днипро Т103 и Днипро Т203 вышло в лидеры по количеству проданных (украинских) троллейбусов на внутреннем рынке. А город Ивано-Франковск подписал контракт на покупку 29 троллейбусов БКМ, оснащенных украинскими моторами производства ЧАО "Завод "Електроважмаш". Этот контракт приобретает особое значение на фоне имиджевых проблем БКМ в Украине из-за комплектации части транспорта российскими электромоторами в предыдущие годы.

Кроме того, Украина нарастила объемы импорта нефтепродуктов из Беларуси. А компания "Беларуснефть" и ее дочерняя компания "Сервис Оил" продолжают бурение новых газовых скважин для "Укргаздобычи" и "ДТЭК Нафтогаз".

Среди других новостей о расширении сотрудничества заслуживает внимание предложение Белоруской железной дороги организовать новый логистический маршрут в страны ЕС через территорию Беларуси. Не менее интересна и новость о том, что один из знаковых производителей ликеро-водочной продукции Украины холдинг GlobalSpirits (торговая марка Хортиця) переносит часть своих производств в Республику Беларусь.

Вместе с тем, отмечают аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в новом выпуске « Минского барометра », рост белорусских поставок наталкивается на сопротивление украинских конкурентов. Что вполне естественно

Так, по троллейбусам БКМ регулярно предпринимаются попытки вывести проблему в политическую плоскость: заявить, что машины комплектуются электромоторами производства России - страны-агрессора.

Второе направление противодействия белорусскому импорту - антидемпинговые расследования, которые инициируют украинские производители. Наиболее активны на этом направлении представители химических предприятий (производители кислот) и ассоциация "Укрцемент".

Первые добились начала антидемпингового расследования относительно импорта серной кислоты, которые вылились вквотирования объемов поставок независимо от страны происхождения. В этот же период начаты антидемпинговые расследования в отношении импорта стальных прутьев и отдельных видов стали из Беларуси, а также импорта цемента из Беларуси и России.

Кроме того, продолжается антидемпинговое расследование в отношении поставок поваренной соли из Беларуси в Украину. А ассоциация "Укрцемент" добилась аннулирования нескольких сертификатов качества на белорусский цемент, что заставило экспортеров из Беларуси проходить сертификацию повторно.

Как и прогнозировалось в предыдущем выпуске «Минского барометра», Беларусь продолжает выходить на украинский рынок не только с импортом, но и путем создания СП и промышленной кооперации. С другой стороны,эксперты «Минского диалога» прогнозируют дальнейший рост противодействия белорусским поставкам со стороны украинских производителей. Это, по их мнению, будет проходить в рамках антидемпинговых расследований и путем политизации ситуации в СМИ.

Впрочем, аналитики считают, что запланированный на осень масштабный форум регионов, встречи на высоком уровне, которые пройдут в рамках мероприятия, могут снять остроту значительной части проблем.

Близость выборов накладывает свой отпечаток и на политические контакты. Количество негативной информации об опасности, исходящей из Беларуси (как политической, так и экономической) будет нарастать. В это же время, по мнению аналитиков, высшее политическое руководство Украины будет достаточно осторожно подходить к заявлениям о планируемом сотрудничестве с Беларусью.

Но ключевой опасностью осени 2018 - лета 2019 года будут именно информационные атаки, призванные сорвать совместные белорусско-украинские проекты. Поэтому, отмечают эксперты, без выработки грамотной позиции и алгоритма действий Беларуси в данном направлении, Минск может столкнуться с появлением неожиданных проблем, которые выходят из медиапространства на уровень дипломатических контактов между странами.