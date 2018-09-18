19 сентября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Иудейский мир - Йом Кипур (Судный день).

День рождения «смайлика» (в этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт ФЕЛЛМАН впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для того чтобы обозначать «улыбающееся лицо» в тексте, который набирается на компьютере).

ПРИМЕТЫ:

Михаил Архистратиг. В этот день нельзя работать - Бог накажет. Лист на дереве не держится.

РОДИЛИСЬ:

1839 Джордж КЭДБЕРИ, американский бизнесмен, создатель фирмы по производству шоколада.

1911 Уильям Джералд ГОЛДИНГ, английский писатель. Он первым же своим романом "Повелитель мух" доказал, что фашизм может зародиться даже на необитаемом острове.

1946 Виктор Владимирович ЕРОФЕЕВ, российский писатель.

1947 Джереми Джон АЙРОНС, американский актёр. В детстве мечтал стать ветеринаром.

1947 Борис Сергеевич ГАЛКИН, российский актёр. Отец актёра Владислава ГАЛКИНА.

1949 ТВИГГИ (Лесли ХОРНБИ), английская манекенщица. Юная, болезненно хрупкая, с огромными распахнутыми глазами и короткой стрижкой Твигги стала символом 60-х годов прошлого века. Этот идеал красоты продержался довольно долго и до сих пор вдохновляет многих дизайнеров. Рост 169 см, 81-56-81 см.

1964 Кай (Кайрат Ерденович) МЕТОВ, российский певец. У него косметический бизнес.

1967 Александр Александрович КАРЕЛИН, знаменитый российский борец. Карелин входит в число 25 лучших атлетов мира XX века.

1969 Анастасия Рюриковна МЕЛЬНИКОВА, российская актриса.

1969 Константин Борисович ЦЗЮ, российский боксер. Долгое время жил в Австралии. В разводе, трое детей.

1984 Илья Ильич ГЛИННИКОВ, российский актёр (Глеб РОМАНЕНКО в сериале «Интерны») и телеведущий.

1990 Юлия Валентиновна ДЖИМА, украинская биатлонистка. Не замужем, детей нет.

СОБЫТИЯ:

1478 Леонардо да ВИНЧИ завершил работу над «Джокондой».

1648 Француз Флорен ПЕРЬЕ проделал опыт, доказавший существование атмосферного давления.

1783 Французские братья МОНГОЛЬФЬЕ запустили первый воздушный шар с животными на борту (овцой, петухом и уткой).

1864 В США были запатентованы автомобильные откидные сиденья.

1919 В Карибском море обнаружили абсолютно неповреждённое испанское судно «Вальбарена» с полным набором спасательных шлюпок (все 488 пассажиров и членов экипажа пропали).

1935 Умер Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ, российский пионер космонавтики.

1959 Никите ХРУЩЁВУ во время визита в США отказали в праве посетить «Диснейленд». Поначалу Никита Сергеевич был очень сердит, но потом ему объяснили, что отказ вызван соображениями обеспечения безопасности столь высокого гостя. Хрущёв немного успокоился, но всё же в запале огрызнулся: "К мышам меня не пустили! Опасно, говорят". Вероятно, Хрущёв ёмким словом "мыши", обозначил всех мультипликационных героев картин Диснея, и, прежде всего, Микки Мауса.

ДНИ ГОРОДОВ:

Берёзовка - 143 года (этот город в Лидском районе известен своим стекольным заводом).