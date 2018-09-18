Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Реклама – дело манящее и многообещающее: здесь акция, там скидка, тут специальное предложение. Но всегда ли эти обещания оправдываются? О том, как в этом плане обстоят дела на рынке окон, рассказала Наталья, которая, столкнувшись с заменой окон, готова поделиться личным опытом.





У молодой семьи уютная однокомнатная квартира. Как и большинство из нас в разное время, молодые люди столкнулись с необходимостью поменять окна.

– Сначала казалось, что с таким количеством предложений от всевозможных компаний, вопрос решим мгновенно. Однако по мере того, как мы с мужем все больше читали рекламу и сайты в интернете, просматривали форумы с историями о «граблях», на которые наступают люди в процессе замены окон, всё больше терялись. Именно тогда муж задал мне один из ключевых вопросов:

«Ната, давай по порядку: что нам вообще надо?»

– Мы проанализировали всевозможные параметры, о которых прочли в интернете, и по сути поняли, что первое – наши окна должны быть тёплыми (чтобы зимой все тепло оставалось внутри квартиры и не выходило на улицу), а второе – они должны быть классическими белыми (я считаю, что это универсальный вариант). То есть, хотели мы не так много.





Акции, рассрочка и прочие «плюшки»

– Изначально мы весьма осторожно отнеслись к скидкам и рассрочкам, и даже была мысль «не вестись». Однако изучив практически все обещания, которые дают компании у себя на сайтах, сделали вывод, что рассрочка – это очень удобный вариант, особенно для нас, ведь я в декретном отпуске. Забегу вперед и скажу, что рассрочкой мы воспользовались, сейчас платим 28 рублей в месяц за окно. Удобно и вообще не бьет по кошельку.





«Смотри, чтобы Альбиносы не оставили с носом»

– Так сказал мне муж, когда я выдвинула предложение рассмотреть для покупки окна Альбиносы .



Справка



Окна Альбиносы – это окна, в которых нет ни одного чёрного элемента, всё белоснежное: профиль REHAU, уплотнительная резинка из силикона и тёплая пластиковая рамка.









обычные окна





окна Альбиносы

– Как истинная женщина, насмотревшись красивого, я захотела воплотить это у себя дома. Главным моим козырем в разговоре с мужем была скидка, благодаря которой Альбиносы выходили по цене обычных окон. На встрече с замерщиком мы определились с конкретной комплектацией окна.



Что вошло в комплектацию



- окно размером 1320*1390



- энергосберегающий стеклопакет



- тёплые откосы из сэндвич-панелей



- белый профиль



- белая пластиковая дистанционная рамка между стёклами



- белый силиконовый уплотнитель



- стальная немецкая фурнитура





– К слову, Альбиносы мы заказали в компании «Окна Панорама» . Как оказалось, только там можно заказать такие окна.

Замерщик, который откровенно удивил

– Мне кажется, что внешний вид, манера общения и информация, которую транслирует представитель любой компании, говорит об этой компании гораздо красноречивее, чем самый крутой сайт и, уж тем более, реклама. Поэтому о встрече с замерщиком из компании «Окна Панорама» я хочу рассказать отдельно.

Он был одет в фирменную одежду с оранжевым галстуком, имел при себе бейдж, где были указаны имя и должность в компании. Еще на пороге он надел бахилы (!) и только после этого зашёл в квартиру. Я смотрела на это и не верила своим глазам.





После того, как мы оговорили все нюансы по комплектации окон и получили пару дельных рекомендаций, замерщик достал ноутбук, принтер и начал оформлять договор. Я поинтересовалась, как поступать в случае, если мы хотим взять рассрочку, он ответил, что это дело пяти минут. Позвонил тут же в банк и оформил рассрочку на мужа.

«Вот вам пакет, здесь всё для «чистого монтажа»

– Когда услышала эту фразу от замерщика, сначала не совсем поняла, о чём идет речь, взяла пакет автоматически.

«Здесь находится электростатическая плёнка – ею перед приездом монтажников укройте, пожалуйста, мебель. Также в пакете есть плёнка повышенной плотности для пола – её уложите под окно, чтобы наши сотрудники случайно не повредили ваше напольное покрытие во время демонтажа старых окон. И ещё в пакете вы найдёте мешок для строительного мусора – он нужен будет монтажникам» - объяснял замерщик, видя моё недоумение.













Пару лет назад мы меняли в квартире двери, по окончанию ремонта я провела все выходные за генеральной уборкой. Мне тогда казалось, что в квартире нет ни одного квадратного сантиметра, который бы ни был покрыт слоем пыли. Естественно, повторять свои ошибки не хотелось, и я уже продумывала, как оградить квартиру от такого количества мусора в этот раз. Но чего-чего, а пакета «Чистый монтаж» я точно не ожидала и была приятно ему удивлена.

– Забегая вперед, хочу сказать, что пакет «Чистый монтаж» мне очень помог. Несмотря на то количество пыли и грязи, которое было после демонтажа, когда я убрала все плёнки, комнаты остались достаточно чистыми. Управилась с уборкой за вечер.

Финальный этап и приезд монтажников

– Монтажники были пунктуальны: приехали ровно в назначенное время.

Я уже знала, что очень многое по итогу зависит и от монтажа. В «Окна Панорама» монтаж «по ГОСТу», и они дают гарантию в договоре не только на само окно, но и на монтаж. И не два года, как это практикуют некоторые компании, а на 10 лет! Это вызывает доверие, правда?

Вся работа по замене окна заняла пару часов. Монтажники были вежливы, аккуратны, за собой даже подметали.

















– В комнате стало светлее. Даже кажется, что дышится приятнее. Лишний раз похвалила себя за то, что смогла уговорить мужа взять Альбиносы – действительно красиво смотрятся. А зимой у нас в доме будет тепло независимо от погоды на улице.





конечный результат





а так было раньше



15 лет компания «Окна Панорама» приносит красоту и уют в квартиры и дома своих клиентов, работая по всей Беларуси.



10 лет гарантии на окна Альбиносы и монтаж дает компания благодаря опыту работы и уверенности в качестве продукции.



http://albinos.oknapanorama.by/white – подсказка для тех, кто ценит качество и профессионализм.



ООО «Окна Панорама»



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