ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

19.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Реклама – дело манящее и многообещающее: здесь акция, там скидка, тут специальное предложение. Но всегда ли эти обещания оправдываются? О том, как в этом плане обстоят дела на рынке окон, рассказала Наталья, которая, столкнувшись с заменой окон, готова поделиться личным опытом.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

У молодой семьи уютная однокомнатная квартира. Как и большинство из нас в разное время, молодые люди столкнулись с необходимостью поменять окна. 

– Сначала казалось, что с таким количеством предложений от всевозможных компаний, вопрос решим мгновенно. Однако по мере того, как мы с мужем все больше читали рекламу и сайты в интернете, просматривали форумы с историями о «граблях», на которые наступают люди в процессе замены окон, всё больше терялись. Именно тогда муж задал мне один из ключевых вопросов:

«Ната, давай по порядку: что нам вообще надо?»

– Мы проанализировали всевозможные параметры, о которых прочли в интернете, и по сути поняли, что первое – наши окна должны быть тёплыми (чтобы зимой все тепло оставалось внутри квартиры и не выходило на улицу), а второе – они должны быть классическими белыми (я считаю, что это универсальный вариант). То есть, хотели мы не так много.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Акции, рассрочка и прочие «плюшки»

– Изначально мы весьма осторожно отнеслись к скидкам и рассрочкам, и даже была мысль «не вестись». Однако изучив практически все обещания, которые дают компании у себя на сайтах, сделали вывод, что рассрочка – это очень удобный вариант, особенно для нас, ведь я в декретном отпуске. Забегу вперед и скажу, что рассрочкой мы воспользовались, сейчас платим 28 рублей в месяц за окно. Удобно и вообще не бьет по кошельку.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

«Смотри, чтобы Альбиносы не оставили с носом»

– Так сказал мне муж, когда я выдвинула предложение рассмотреть для покупки окна Альбиносы.


Справка

Окна Альбиносы – это окна, в которых нет ни одного чёрного элемента, всё белоснежное: профиль REHAU, уплотнительная резинка из силикона и тёплая пластиковая рамка.

 

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

обычные окна

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

окна Альбиносы

– Как истинная женщина, насмотревшись красивого, я захотела воплотить это у себя дома. Главным моим козырем в разговоре с мужем была скидка, благодаря которой Альбиносы выходили по цене обычных окон. На встрече с замерщиком мы определились с конкретной комплектацией окна.


Что вошло в комплектацию

- окно размером 1320*1390

- энергосберегающий стеклопакет

- тёплые откосы из сэндвич-панелей

- белый профиль

- белая пластиковая дистанционная рамка между стёклами

- белый силиконовый уплотнитель

- стальная немецкая фурнитура

 

– К слову, Альбиносы мы заказали в компании «Окна Панорама». Как оказалось, только там можно заказать такие окна.

Замерщик, который откровенно удивил

– Мне кажется, что внешний вид, манера общения и информация, которую транслирует представитель любой компании, говорит об этой компании гораздо красноречивее, чем самый крутой сайт и, уж тем более, реклама. Поэтому о встрече с замерщиком из компании «Окна Панорама» я хочу рассказать отдельно.

Он был одет в фирменную одежду с оранжевым галстуком, имел при себе бейдж, где были указаны имя и должность в компании. Еще на пороге он надел бахилы (!) и только после этого зашёл в квартиру. Я смотрела на это и не верила своим глазам.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

После того, как мы оговорили все нюансы по комплектации окон и получили пару дельных рекомендаций, замерщик достал ноутбук, принтер и начал оформлять договор. Я поинтересовалась, как поступать в случае, если мы хотим взять рассрочку, он ответил, что это дело пяти минут. Позвонил тут же в банк и оформил рассрочку на мужа.

«Вот вам пакет, здесь всё для «чистого монтажа»

– Когда услышала эту фразу от замерщика, сначала не совсем поняла, о чём идет речь, взяла пакет автоматически.

«Здесь находится электростатическая плёнка – ею перед приездом монтажников укройте, пожалуйста, мебель. Также в пакете есть плёнка повышенной плотности для пола – её уложите под окно, чтобы наши сотрудники случайно не повредили ваше напольное покрытие во время демонтажа старых окон. И ещё в пакете вы найдёте мешок для строительного мусора – он нужен будет монтажникам» - объяснял замерщик, видя моё недоумение.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Пару лет назад мы меняли в квартире двери, по окончанию ремонта я провела все выходные за генеральной уборкой. Мне тогда казалось, что в квартире нет ни одного квадратного сантиметра, который бы ни был покрыт слоем пыли. Естественно, повторять свои ошибки не хотелось, и я уже продумывала, как оградить квартиру от такого количества мусора в этот раз. Но чего-чего, а пакета «Чистый монтаж» я точно не ожидала и была приятно ему удивлена.

– Забегая вперед, хочу сказать, что пакет «Чистый монтаж» мне очень помог. Несмотря на то количество пыли и грязи, которое было после демонтажа, когда я убрала все плёнки, комнаты остались достаточно чистыми. Управилась с уборкой за вечер.

Финальный этап и приезд монтажников

– Монтажники были пунктуальны: приехали ровно в назначенное время.

Я уже знала, что очень многое по итогу зависит и от монтажа. В «Окна Панорама» монтаж «по ГОСТу», и они дают гарантию в договоре не только на само окно, но и на монтаж. И не два года, как это практикуют некоторые компании, а на 10 лет! Это вызывает доверие, правда?

Вся работа по замене окна заняла пару часов. Монтажники были вежливы, аккуратны, за собой даже подметали.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

– В комнате стало светлее. Даже кажется, что дышится приятнее. Лишний раз похвалила себя за то, что смогла уговорить мужа взять Альбиносы – действительно красиво смотрятся. А зимой у нас в доме будет тепло независимо от погоды на улице.

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

конечный результат

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

а так было раньше


15 лет компания «Окна Панорама» приносит красоту и уют в квартиры и дома своих клиентов, работая по всей Беларуси.

10 лет гарантии на окна Альбиносы и монтаж дает компания благодаря опыту работы и уверенности в качестве продукции.

http://albinos.oknapanorama.by/white – подсказка для тех, кто ценит качество и профессионализм.

ООО «Окна Панорама»

МТС +375 29 587-09-37

Велком +375 29 334-90-61
 

Реальная история от молодой семьи, менявшей окно в квартире

на правах рекламы
ООО «Окна Панорама»
УНП 192393744

 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реклама – дело манящее и многообещающее: здесь акция, там скидка, тут специальное предложение. Но всегда ли эти обещания оправдываются? О том, как в этом плане...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют: есть вероятность, что доллар снизится до 2,10
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика