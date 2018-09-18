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Сотрудник ГАИ прекратил проверку в отношении пьяного бесправника, сбившего ребёнка, но вмешалась прокуратура
19.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
По результатам проведенной по инициативе
Ранее инспектор территориального ДПС
Орган дознания разъяснил родителям несовершеннолетнего право самостоятельно обратиться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Однако, как показало время, это право они не реализовали.
В ходе анализа в текущем году дорожной безопасности
Прокуратура Брестской области отменила постановление о прекращении проверки и потребовала провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу – эксперт пришел к выводу о наличии у пострадавшего тяжких телесных повреждений.
В настоящее время по уголовному делу организованы следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления.
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Сотрудник ГАИ прекратил проверку в отношении пьяного бесправника, сбившего ребёнка, но вмешалась прокуратура
По результатам проведенной по инициативе прокуратуры Брестской области дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса...
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