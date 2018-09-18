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Сотрудник ГАИ прекратил проверку в отношении пьяного бесправника, сбившего ребёнка, но вмешалась прокуратура

19.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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По результатам проведенной по инициативе прокуратуры Брестской области дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении жителя Кобринского района, который в июле 2017 года в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения совершил наезд на ребенка, 2004 года рождения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58975.php

Сотрудник ГАИ прекратил проверку в отношении пьяного бесправника, сбившего ребёнка, но вмешалась прокуратура

Ранее инспектор территориального ДПС ГАИ по этому факту принял решение о прекращении проверки, поскольку полученные несовершеннолетним телесные повреждения относились к категории менее тяжких. В такой ситуации уголовное дело по ч.1 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь могло быть возбуждено только по заявлению лица, пострадавшего от преступления, или его законного представителя. 

Орган дознания разъяснил родителям несовершеннолетнего право самостоятельно обратиться в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела частного обвинения. Однако, как показало время, это право они не реализовали.

В ходе анализа в текущем году дорожной безопасности прокуратура Брестской области изучила данный материал. Повторно опрошенная мать ребенка пояснила, что после ДТП состояние его здоровья ухудшилось. Кроме того, через несколько месяцев после завершения проверки в медицинском учреждении у несовершеннолетнего выявили неучтенную травму. 

Прокуратура Брестской области отменила постановление о прекращении проверки и потребовала провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу – эксперт пришел к выводу о наличии у пострадавшего тяжких телесных повреждений. 

В настоящее время по уголовному делу организованы следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств преступления.

 
 
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По результатам проведенной по инициативе прокуратуры Брестской области дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 Уголовного кодекса...
 
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