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В Беларуси хотят пересмотреть взносы в ФСЗН. Как различаются отчисления в нашей и других странах
19.09.2018 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси могут
Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Беларусь: работник платит в ФСЗН 1% от зарплаты, работодатель — 34%
Сейчас работник в Беларуси отчисляет в ФСЗН 1% от своей зарплаты. Наниматель уплачивает еще 34% процента — 28% от заработка работника на пенсионное страхование и 6% на соцстрахование.
По особой схеме
О том, что в Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения, ранее сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая. Представитель МНС уточнила, что вопрос пересмотра взносов в ФСЗН «будет обсуждаться со всех сторон».
— Основа всего — это возможное снижение налоговой нагрузки на наших плательщиков, в том числе с учетом отчислений в Фонд социальной защиты населения. Если говорить о налоговой нагрузке не только в рамках налогов, несмотря на то, что отчисления в фонд — это неналоговые платежи, у нас она (налоговая нагрузка. — Прим. TUT.BY) сегодня достаточно высокая. И мы в этой связи несколько проигрываем нашим партнерам по евразийскому пространству, — отметила Элла Селицкая.
Ранее Минфин
В Госконтроле
Тему пересмотра взносов в ФСЗН
Россия: работодатель отчисляет на пенсии 22%
Основной тариф на обязательное пенсионное страхование составляет 22%от заработной платы работника (с выплат сверх установленной предельной величины базы для начисления взносов — 10%), обязательное медицинское страхование — 5,1%, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством — 2,9%,
Эти ставки будут действовать до 2020 года включительно,
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Казахстан: для нанимателей уменьшили социальные взносы
В Казахстане обязательные пенсионные взносы
Выплаты на обязательное медстрахование в Казахстане сейчас
Размер социальных отчислений в государственный фонд социального страхования в Казахстане c 2018 года
То есть в Казахстане страховые взносы составляют порядка 15% от заработной платы работника.
Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты и профессиональные медиаторы не будут платить за себя в 2018 и 2019 годах. Однако с 1 января 2020 года они будут платить за себя 5% от двух минимальных заработных плат. За своих работников — как работодатели — они начали делать ежемесячные взносы с 1 июля 2017 года. В 2018 и 2019 годах эта сумма составит 1,5% от зарплаты работника, 2% — в 2020 году, 3% — после 2022 года.
Самозанятые казахи уплачивают 3,5% от объекта исчисления социальных отчислений, но не меньше 3,5% от минимальной зарплаты.
Кыргызстан: на соцстрахование уходит больше четверти зарплаты
В Кыргызстане взносы по государственному социальному страхованию для нанимателей составляют 27,25% от всех видов выплат, начисленных работнику. Тариф, который
Оставшиеся 10% распределяются в зависимости от категории работника. Если ему до пенсии осталось менее 15 лет, весь объем взносов направляется в пенсионный фонд. Для остальных работников в пенсионный фонд идет только 8%, оставшиеся 2% отправляются в государственный накопительный пенсионный фонд. Для работников-пенсионеров установлен тариф в размере 8%, которые полностью направляются в пенсионный фонд.
Индивидуальные предприниматели в Кыргызстане
Украина: ввели единый соцвзнос вместо четырех разных налогов
В Украине существует единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, который подлежит уплате в пенсионный фонд. Он заменил собой четыре ранее существовавших обязательных государственных социальных сбора: пенсионный, «безработицу», соцстрах (больничные), «несчастный случай»,
Для всех категорий плательщиков минимальный единый соцвзнос сейчас составляет 22% от размера минимальной зарплаты. Его размер определяется независимо от суммы начисленной заработной платы. Сейчас минимальный единый соцвзнос составляет около 62 белорусских рублей в пересчете, а максимальный — 934 рубля.
Латвия: социальный налог для работника составляет 11%
В Латвии в этом году
Работник это на своей зарплате не ощущает, так как в трудовом договоре
Армения: работник отчисляет 2,5% от доходов
Работник
Тем временем в Армении
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В Беларуси могут рассмотреть вопрос отчислений в ФСЗН. Среди причин, по которым власти задумались о пересмотре отчислений в фонд, — наша страна сегодня...
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